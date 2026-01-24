Ángeles Peña continúa siendo la decana de Química

La profesora María de los Ángeles Peña Gallego continuará al frente de la Facultad de Química durante los próximos seis meses, ya que no se ha presentado ninguna candidatura a las elecciones a decano del centro, previstas para el próximo jueves 29. «Seguiré en el cargo y durante ese tiempo espero a que alguien se atreva a tomarme el relevo», explica la profesora, quien señala que varios profesores se han ofrecido a formar parte del posible equipo de decanos, pero «por ahora, nadie quiere asumir el cargo de decano», algo que, desde su punto de vista, también influye el hecho de que la nueva normativa ha modificado la duración de los mandatos, pasando de tres a seis años.

En estos meses, el equipo del actual decanato dará continuidad al trabajo realizado durante los últimos seis años y también intentará «cerrar algunos proyectos que quedaron a medias», subraya Peña, decana de la facultad desde noviembre de 2019, cuando sustituyó al profesor Ignacio Pérez Juste, responsable del centro desde 2013.