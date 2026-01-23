Vigo y A Coruña empatan ya en el precio de los alquileres

Los caminos del alquiler que marcan Vigo y A Coruña, las dos principales ciudades de Galicia, han chocado en el último cuatrimestre de 2025, aunque con dinámicas totalmente opuestas. Durante los últimos ejercicios, según los datos de la Xunta, la ciudad herculina ha registrado en todo momento los precios medios más elevados, pero eso cambió entre septiembre y diciembre del año pasado, ya que los contratos firmados en Vigo durante ese período alcanzaron los 716 euros mensuales de promedio, exactamente la misma cantidad que A Coruña.

Existe, no obstante, una notable diferencia en la evolución de los costes entre ambas localidades, ya que mientras la ciudad olívica registró una subida superior al 2% respecto a lo sucedido entre mayo y agosto, una evolución que contrasta con el descenso del 5% que los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia reflejan para A Coruña, tras pasar de 752 a 716 euros en un cuatrimestre.

Ambos concellos han optado por afrontar el problema de la vivienda con modelos opuestos. Vigo tiene puestas sus esperanzas en el efecto que tenga el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), así como en un plan de compra de viviendas vacías y la construcción de inmuebles para conseguir incrementar la oferta en el mercado. Mientras, A Coruña se convirtió en verano en la primera ciudad gallega en ser declarada como zona tensionada, lo que obliga a limitar los precios en determinadas zonas, una medida que ha generado cierta controversia en el sector inmobiliario.