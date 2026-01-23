Vigo y A Coruña empatan ya en el precio de los alquileres
Mientras la ciudad olívica sigue con un alza continua de los precios, la herculina logró contener más de un 5% las rentas en el último cuatrimestre de 2025
La localidad coruñesa fue declarada en verano zona tensionada, mientras que Vigo fía la contención de precios al impulso del nuevo PXOM y potenciar la oferta
Los caminos del alquiler que marcan Vigo y A Coruña, las dos principales ciudades de Galicia, han chocado en el último cuatrimestre de 2025, aunque con dinámicas totalmente opuestas. Durante los últimos ejercicios, según los datos de la Xunta, la ciudad herculina ha registrado en todo momento los precios medios más elevados, pero eso cambió entre septiembre y diciembre del año pasado, ya que los contratos firmados en Vigo durante ese período alcanzaron los 716 euros mensuales de promedio, exactamente la misma cantidad que A Coruña.
Existe, no obstante, una notable diferencia en la evolución de los costes entre ambas localidades, ya que mientras la ciudad olívica registró una subida superior al 2% respecto a lo sucedido entre mayo y agosto, una evolución que contrasta con el descenso del 5% que los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia reflejan para A Coruña, tras pasar de 752 a 716 euros en un cuatrimestre.
Ambos concellos han optado por afrontar el problema de la vivienda con modelos opuestos. Vigo tiene puestas sus esperanzas en el efecto que tenga el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), así como en un plan de compra de viviendas vacías y la construcción de inmuebles para conseguir incrementar la oferta en el mercado. Mientras, A Coruña se convirtió en verano en la primera ciudad gallega en ser declarada como zona tensionada, lo que obliga a limitar los precios en determinadas zonas, una medida que ha generado cierta controversia en el sector inmobiliario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid