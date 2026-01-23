El Concello de Vigo anuncia qué viviendas no podrán ser de uso turístico a partir de ahora

El Consello da Xerencia de Urbanismo someterá a votación el próximo martes el Proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de la Implantación, Intensidad y Funcionamiento de las Viviendas de Uso Turístico y de los Apartamentos y Viviendas Turísticas en Vigo. Se trata del paso previo a su aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento y a su aprobación definitiva tras el periodo de información pública.

El objetivo, según explicó la concejala de Urbanismo, María José Caride, es «proporcionar seguridad jurídica a titulares y vecinos, evitar conflictos con las comunidades de propietarios y priorizar el derecho a la vivienda y el uso residencial permanente».

La ordenanza fija las condiciones urbanísticas, técnicas y administrativas para implantar y controlar las viviendas de uso turístico en la ciudad. Parte del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que considera estas actividades como usos terciarios hoteleros, distintos del uso residencial, que tiene carácter permanente. «No son viviendas al uso, sino una actividad económica», subrayó Caride.

«No se podrán mezclar usos residenciales permanentes con turísticos»

Las nuevas implantaciones solo serán posibles en las zonas donde el Plan Xeral lo permita como uso compatible y, además, con fuertes limitaciones. Solo podrán autorizarse en edificios completos o en plantas bajas o altas con independencia funcional, es decir, con acceso independiente y sin viviendas residenciales en las plantas inmediatamente inferiores. «No se podrán mezclar usos residenciales permanentes con turísticos dentro del mismo ámbito», precisó la concejala.

La ordenanza también establece prohibiciones expresas. No podrán destinarse a uso turístico viviendas reformadas o rehabilitadas con subvenciones públicas para la mejora del parque residencial ni aquellas que cuenten con algún tipo de protección oficial. «El objetivo es proteger el parque de vivienda residencial y evitar su pérdida», señaló Caride.

Además, el Concello se reserva la posibilidad de limitar la implantación de estas actividades en determinadas zonas. El Concello de Vigo podrá declarar, previo estudio y tramitación administrativa, áreas, barrios, calles o zonas saturadas o de intensidad limitada para el uso de viviendas turísticas, en función de su impacto.

La actividad quedará sujeta a comunicación previa, además de la obligatoria inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia. «A partir de ahora, todas las viviendas de uso turístico tendrán que ser compatibles con esta tramitación administrativa y contar con comunicación previa ante el Concello de Vigo», apostilló Caride, que insistió en que el documento busca ordenar una actividad existente sin menoscabar el derecho a la vivienda.