Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid

La borrasca Ingrid dejó ayer un movido fin de jornada en el aeropuerto de Vigo. Las fuertes rachas de viento, al igual que el día anterior, zarandearon fuertemente Vigo provocando importantes rachas de viento cruzado en el aeropuerto de Peinador, lo que impidió aterrizar a varios aviones, entre ellos, el procedente de Madrid en el que volvía de Fitur el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que tuvo que regresar a la capital; u otro que ni tan siquiera salió ya de Barajas.

Desde las ocho de la tarde de ayer ya no pudo aterrizar en Peinador ningún avión. De hecho, el de Binter que procedía de Tenerife fue el primero que tuvo que frustrar el aterrizaje en Peinador. Tampoco pudo tomar tierra en los otros aeropuertos gallegos y acabó poniendo rumbo hacia el aeropuerto de Asturias, donde acabó aterrizando. Según el registro de FlightRadar, esta circunstancia obligó a cancelar también en avión de la aerolínea canaria que debía partir luego de Vigo hacia Tenerife.

El siguiente vuelo afectado fue el Air Europa procedente de Madrid y en el que viajaba el alcalde, Abel Caballero. Pese a que la nave llegó a Vigo, tras varios intentos frustrados canceló el aterrizaje y regresó a Barajas. Esta circunstancia obligó a cancelar el siguiente avión de esta aerolínea hacia la capital.

El avión procedente de Tenerife tuvo que desviarse ayer a Asturias por las fuertes rachas de viento en Vigo. / FlightRadar

Lo mismo le ocurrió al siguiente avión, en este caso de Vueling y procedente de Barcelona. Debido a las fuertes rachas de viento cruzado a esa hora en Vigo, lo que impiden que la tripulación pueda estabilizar la aeronave para aterrizar con seguridad, obligaron a cancelar el aterrizaje, que fue desviada hacia Barajas, donde acabó tomando tierra. Vueling tuvo que cancelar también el avión Vigo-Barcelona que tenía que salir después.

El último vuelo afectado fue el de Iberia que tenía que salir de Madrid pasas las diez de la noche y que ya ni siquiera salió. Esta circunstancia provocó que tuviera que cancelarse también el primer avión del día de hoy hacia Madrid.

El día ha comenzado con la cancelación del Vigo-Madrid de Iberia de primera hora y con un importante retraso del Air Europa procedente de Madrid que debía aterrizar a las 7.45 horas y todavía estaba en viaje hacia Vigo a las nueve de la mañana.