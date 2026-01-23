Transportes aplaza el cierre parcial del túnel de Candeán en la AP-9 por el mal tiempo

La borrasca Ingrid ha obligado a la Demarcación de Carreteras de Galicia a variar el calendario de las obras enmarcadas en la modernización de varios túneles de la AP-9 en Galicia con una inversión global de 32,29 millones de euros.

El corte previsto para este viernes en los túneles de Candeán, situados entre los kilómetros 154 y 155 de la autopista, para llevar a cabo trabajos previos a la excavación de galerías de interconexión para salidas de emergencia, ha quedado aplazado.

Para desarrollar esos trabajos con seguridad, el Ministerio había programado el cierre del tubo del túnel de Candeán que da servicio al sentido Portugal desde las 20.00 horas de este viernes hasta las 6.00 horas del lunes, 26 de enero. Sin embargo, desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra han confirmado que a causa del mal tiempo la citada Demarcación ha decidido programar el corte de este tubo para el próximo fin de semana «si las condiciones meteorológicas lo permiten».

Gráfico de las actuaciones para la mejora de varios túneles en la AP-9, en Vigo y A Coruña. / Ministerio de Transportes

Durante el perido que dure el corte, para mantener la fluidez del tráfico, la circulación se reorganizará en el otro tubo -el correspondiente a la calzada con sentido a Santiago-, en el que se habilitará un carril por sentido. Transportes justifica el dispositivo por «la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios» mientras se desarrollan los preparativos para las futuras galerías de evacuación.

Las obras forman parte de la modernización de siete túneles en la AP-9: Montecelo, Campolongo, Pedra do Couto y Sartego (A Coruña) y A Madroa, Candeán y Teis (Pontevedra).