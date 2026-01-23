Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaCausa Accidente AdamuzRecaudación Inmuebles XuntaUber divide Taxi VigoPensión Viuda Ourense⚽ Epopeya Europea Celta
instagramlinkedin

El PP vigués reclama «hechos» para un mejor acuerdo del sector pesquero

Los populares defenderán una moción de urgencia el lunes en el pleno

Barcos pesqueros en el Puerto de Vigo.

Barcos pesqueros en el Puerto de Vigo.

R.V.

Vigo

El PP de Vigo llevará al pleno municipal del Concello este próximo lunes una moción para reclamar al Gobierno central que asuma sus competencias «pasando de las palabras a los hechos» y logre un mejor acuerdo para el sector pesquero de Galicia.

Los populares, en su iniciativa, pretende buscar un acuerdo que inste a modificar el reglamento europeo de control de la pesca, «que afecta negativamente a la viabilidad económica del sector».

La presidenta del PP en la ciudad, Luisa Sánchez, recuerda la necesidad de «defender con firmeza» en Bruselas este posicionamiento y se tengan en cuenta las propuestas trasladadas desde la Comunidad gallega durante el proceso de elaboración de la normativa europea.

Noticias relacionadas

«Es totalmente factible adaptar el reglamento europeo y sus disposiciones a las especificaciones de la flota gallega, haciendo viable un control de la actividad sin afectar al día a día», concluye Sánchez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  3. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  4. Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
  5. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  6. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  7. Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
  8. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789

Uxía Termenón recibe la primera ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra

El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo

El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo

El PP vigués reclama «hechos» para un mejor acuerdo del sector pesquero

El PP vigués reclama «hechos» para un mejor acuerdo del sector pesquero

Francia Sandoval, la primera bailarina de Venevisión, encontró en Vigo su nuevo escenario

María Zamora recoge premio en Fitur por las localizaciones de «Romería», rodada en Vigo

Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar

Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar

Caballero da más detalles de las nuevas rampas de la Gran Vía de Vigo: cifra y presupuesto

Caballero da más detalles de las nuevas rampas de la Gran Vía de Vigo: cifra y presupuesto

Alianza de Neumología, Digestivo y Endocrinología por los pacientes de fibrosis quística

Tracking Pixel Contents