El PP vigués reclama «hechos» para un mejor acuerdo del sector pesquero

El PP de Vigo llevará al pleno municipal del Concello este próximo lunes una moción para reclamar al Gobierno central que asuma sus competencias «pasando de las palabras a los hechos» y logre un mejor acuerdo para el sector pesquero de Galicia.

Los populares, en su iniciativa, pretende buscar un acuerdo que inste a modificar el reglamento europeo de control de la pesca, «que afecta negativamente a la viabilidad económica del sector».

La presidenta del PP en la ciudad, Luisa Sánchez, recuerda la necesidad de «defender con firmeza» en Bruselas este posicionamiento y se tengan en cuenta las propuestas trasladadas desde la Comunidad gallega durante el proceso de elaboración de la normativa europea.

«Es totalmente factible adaptar el reglamento europeo y sus disposiciones a las especificaciones de la flota gallega, haciendo viable un control de la actividad sin afectar al día a día», concluye Sánchez.