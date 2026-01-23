Carla Simón recoge premio en Fitur por las localizaciones de «Romería»

La Spain Film Commission ha concedido en Fitur (Feria Internacional de Turismo de Madrid) su Premio a la Mejor Producción 2025 a la película «Romería», dirigida por Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía 2023. Fue rodada en Vigo principalmente, así como en otros puntos de la provincia. Este galardón «reconoce a la producción audiovisual rodada en nuestro país que mejor utiliza las localizaciones españolas».

Rodada íntegramente en la provincia de Pontevedra, con las Rías Baixas como escenario principal, «Romería» «destaca por su sensibilidad narrativa, su excelencia artística y su capacidad para integrar el territorio en el relato cinematográfico», destacan desde la Spain Film Commission, presidida por Juan Manuel Guimeráns Rubio. La productora del filme es María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cannes de 2025, la película se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos recientes, con una importante trayectoria nacional e internacional. Fue preestrenada en el auditorio Mar de Vigo a finales de agosto. Se trata de una coproducción que cierra la trilogía familiar de la directora catalana, tras «Estiu 1993» y «Alcarràs».