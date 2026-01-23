El músculo empresarial vigués creció de nuevo en 2025

Vigo cuenta con 1.400 empresas menos que en 2015. Los datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la reducción de este tejido en la última década, con el comercio, el transporte y la hostelería como los sectores más dañados, pero también da muestras de esperanza: encadena dos años de aumento —entre 2023 y 2025, 127 más—. Al cierre de 2025, la urbe olívica contaba con 21.112 compañías. Lidera la clasificación de las ciudades gallegas, por delante de A Coruña, donde tienen su sede 19.100.

El crecimiento en Vigo se concentra, sobre todo, en los servicios, con especial protagonismo de las actividades inmobiliarias, que suman más de un centenar de nuevas empresas en dos años. También avanzan la educación, la sanidad y los servicios sociales, lo que refleja el peso creciente de los cuidados, mientras que la información y las comunicaciones mantiene una evolución positiva, aunque en cifras todavía modestas.

En el lado contrario, el comercio, el transporte y la hostelería —un sector dinámico por definición—, que pierden más de 300 empresas. La industria permanece prácticamente estancada y la construcción crece levemente.

«Mucho tiempo y paciencia»

Entre los negocios que más éxito tienen, destacan los que ofrecen propuestas gastronómicas cuidadas. Un ejemplo es The Daily Brew, en el número 5 de la calle Ángel de Lema y Marina (Teis). Aitana Lorenzo está al frente del proyecto junto con su madre, Martha Barón. Empezaron en julio en un local que es propiedad de la familia y están muy contentas con la respuesta de la clientela.

Su éxito se basa en la oferta diferenciada y el trabajo constante: cocina abierta en todo momento, carta novedosa y un café «con varios premios a nivel nacional» que se hace «con mucho mimo»: el Dromedario.

Lorenzo asegura que, para emprender, hace falta «mucho tiempo y paciencia»: «Hay que tener en cuenta que no todos los días son iguales. Es importante ser constante y no abandonar a la mínima. Cualquier persona puede. Yo estoy en la universidad cursando segundo de Enfermería, y compaginarlo es difícil en relación con prestar atención al negocio, estudiar y hacer las prácticas».