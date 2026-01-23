Encuentro de oración por la unidad de los cristianos en Freixeiro

La iglesia de Santo Tomé de Freixeiro acoge hoy, a las 19 h., un encuentro ecuménico por la unidad de los cristianos en el que participarán miembros de las distintas confesiones cristianas de la ciudad. A la cita acudirá el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín.

Este encuentro se enmarca dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos que convoca la diócesis, y al mismo asistirán líderes y fieles de las comunidades católica, anglicana, evangélica y ortodoxa. El acto se iniciará con el desarrollo de las llamadas vísperas ortodoxas, que darán paso al encuentro ecuménico.