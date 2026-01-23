Encuentro de oración por la unidad de los cristianos en Freixeiro
La iglesia de Santo Tomé de Freixeiro acoge hoy, a las 19 h., un encuentro ecuménico por la unidad de los cristianos en el que participarán miembros de las distintas confesiones cristianas de la ciudad. A la cita acudirá el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín.
Este encuentro se enmarca dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos que convoca la diócesis, y al mismo asistirán líderes y fieles de las comunidades católica, anglicana, evangélica y ortodoxa. El acto se iniciará con el desarrollo de las llamadas vísperas ortodoxas, que darán paso al encuentro ecuménico.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo