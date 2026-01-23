Los centros de salud del área de Vigo tienen 34 vacantes que el Sergas prevé reducir con la última oposición

La cobertura de las plazas de Medicina de Familia es un rompecabezas al que le faltan piezas. O un álbum de cromos de fútbol, que siempre tiene equipos difíciles de completar. En la Dirección del Área Sanitaria de Vigo hacen cuentas tras los recientes movimientos de profesionales con el concurso permanente de traslados y la última oposición pública de empleo (OPE).

En un primer momento, el saldo resulta negativo. Se irán cinco doctores más de los que llegan a la comarca viguesa para ejercer. Sin embargo, desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) garantizan que la situación se revertirá en el plazo de tres meses con la repesca de trece plazas. Y se ponen a trabajar ya en otra vía: la captación de los 27 médicos internos residentes (MIR) que finalizan su formación en mayo.

En la actualidad, en los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) del área viguesa hay 58 plazas de Medicina de Familia que no pertenecen a ningún facultativo en propiedad. Para darles cobertura, hay una bolsa de contratación de 46 especialistas.

Fuentes del Sergas explican que hay una tendencia creciente a que los profesionales elijan núcleos de población grandes y jornadas de mañana y, cuando no hay plazas de estas características, prefieren esperar. En este contexto, han logrado cerrar contratos de interinidad para cubrir de forma estable 24 de estas consultas. Las otras 34 están vacantes y los 22 médicos sin destino rotan con contratos de menor duración por aquellas donde hay más necesidad.

Como resultado del baile de profesionales que se está viviendo ahora por el concurso de traslados y la OPE de 2023, las vacantes aumentan en cinco.

¿Cómo?

Las 50 plazas convocadas en la oposición se cubrieron todas. Treinta y dos de estos adjudicatarios ya estaban trabajando en Primaria del área viguesa con otros contratos. Entre los 18 nuevos médicos que ganaría, 14 han solicitado excedencia. Ocho lo hacen para continuar con su trabajo en urgencias hospitalarias; otro, en consultas de hospital; tres, en Urxencias Sanitarias Galicia-061; otro, en Pontevedra; y otro, en Canarias. Así que solo suman cuatro en este apartado.

Además, en la misma OPE, también hay profesionales con contratos en el área viguesa que han logrado plaza fuera. A mayores de tres de urgencias, hay doce de familia que se van.

En el concurso de traslados, catorce se cambian de consulta dentro del área y se incorporan tres a los centros de salud: dos llegan de fuera del Sergas y uno, de Santiago. Habría un cuarto, procedente del 061, pero también ha solicitado excedencia.

Algo temporal

En el Sergas garantizan que este saldo negativo de cinco médicos de familia es temporal, ya que harán una repesca con las plazas de la oposición sin cubrir. Antes, cuando un adjudicatario solicitaba una excedencia por incompatibilidades para seguir desempeñando su trabajo en otro puesto público, mantenían la plaza en propiedad en ese destino concreto escogido y la Administración solo podía cubrirlo con contratos de larga duración. Eso ha cambiado para garantizar incorporaciones efectivas. Ahora mantienen plaza en el área sanitaria escogida, pero no el destino.

La Dirección ha decidido hacer una repesca con 13 de las 14 vacantes en esta situación. El Sergas ofrecerá estas plazas en propiedad a los siguientes del listado de puntuación de la OPE que se quedaron fuera. Calculan que se podrá resolver en tres meses y aseguran que la voluntad es agilizarlo lo máximo posible.

Más medidas

Si la repesca funciona, el saldo será positivo. Aun así, seguirá habiendo vacantes sin cubrir, nuevas jubilaciones, bajas por enfermedad, permisos de maternidad y paternidad, ausencias e infinidad de otras contingencias tanto en los centros de salud como en los PAC.

Para incrementar el número de efectivos disponibles ponen sus ojos en los MIR. Han logrado mantener a todos los de la promoción del año pasado, que acabó en agosto por el retraso que la pandemia provocó en el inicio de su formación. Y quieren lograr lo mismo con los 27 que terminan en el mes de mayo. Ya han iniciado conversaciones con ellos.

¿Dónde hay más problemas?

Cuentan desde el Sergas que, el nivel de cobertura en los centros de salud de la ciudad es «muy alto» y que las mayores dificultades se encuentran en la periferia. En particular, preocupa la situación de O Rosal, de O Porriño de tarde o de Ponteareas, entre otros.

En los PAC mantienen la medida del listado de profesionales de guardia localizada para llamar ante incidencias, aunque no siempre logran tener a médicos apuntados. Aun así, sostienen que solo hubo descubiertos en una época tan difícil como las pasadas navidades y alguno puntual en verano.