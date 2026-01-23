La calle Canicouva, en Vigo, sumará seis viviendas de protección

Más vivienda de protección en la calle Canicouva, que ya cuenta con 24 propiedades de este tipo construidas por la Xunta. El Concello levantará seis, según informó el alcalde, Abel Caballero. Ya tiene en marcha el procedimiento para la segregación de una parcela de 906 metros cuadrados del CEIP Canicouva para ejecutar este proyecto de pisos a precios tasado.

En el terreno objeto de la intervención —Canicouva, 24—, se encuentra un edificio que, hace años, acogía viviendas destinadas al profesorado de este centro educativo próximo al parque de Castrelos. Según explicó el regidor, lleva mucho tiempo sin uso y se encuentra en mal estado.

«Se trata de un edificio que no se utiliza para nada desde hace años y que no reúne condiciones para uso docente. Por eso damos este paso: para ponerlo al servicio de la ciudad», señaló Caballero. El proyecto municipal, según trasladó el Concello, contempla la rehabilitación del edificio existente para la construcción de al menos seis viviendas con algún tipo de protección, las cuales «pasarán a formar parte del parque público municipal de vivienda».

«Seguimos lanzando proyectos de construcción de vivienda a precio tasado que favorezcan a la gente joven de la ciudad y que den respuesta a una de las principales necesidades sociales», destacó el alcalde.

Más de 7.100 demandantes de vivienda protegida

En diciembre, el precio medio del metro cuadrados de las viviendas disponibles en alquiler en la ciudad llegó a 11,2 euros, una cifra que asusta: un 9% más que un año antes, alza imposible de compensar en una enorme parte de salarios.

Este escenario justifica que la dificultad de acceso a una vivienda sea una de las grandes preocupaciones en la urbe y el resto de España. En el registro de demandantes de viviendas protegidas de la Xunta en Vigo, hay anotadas más de 7.000 personas.