Cae un clan albanés tras la incautación de 200 kilos de cocaína llegados a través del puerto de Vigo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa a través de buques portacontenedores. El operativo se saldó con la intervención de 200 kilos que llegaron a través del Puerto de Vigo y se logró detener a ocho personas, de las cuales cinco entraron en prisión, como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. El grupo está compuesto por albaneses, gallegos, un francés y un letón que era el líder del entramado. Todos los extranjeros ingresaron en prisión provisional por orden del antiguo Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, hoy plaza de refuerzo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. La droga fue intervenida en un piso de la ciudad olívica.

La investigación se inició el pasado año 2024 gracias a la colaboración existente entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que permite frustrar los intentos de las organizaciones internacionales por aprovecharse de las nuevas rutas directas procedentes de Latinoamérica con el puerto de Vigo.

Fruto de las primeras averiguaciones se consiguió determinar la existencia de una organización que utilizaba el modus operandi conocido como «rip off» o «gancho ciego». Este procedimiento consiste en introducir el estupefaciente en un contendedor a bordo de buques dedicados al transporte de mercancías para extraerla una vez que dichas embarcaciones llegaban al puerto de destino.

Sorprendidos comiendo en un restaurante de Vigo

Tras diversas labores de investigación se consiguió identificar a toda la red criminal, por lo que el pasado día 12 se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de cinco de sus miembros, llegados a Vigo un día antes del atraque del buque portacontenedores con el fin de intentar hacerse cargo de la droga. Dos de ellos fueron localizados en una vivienda alquilada ese mismo día en las inmediaciones de la ciudad viguesa y los otros tres fueron sorprendidos mientras comían en un restaurante de la misma ciudad.

El pasado día 20 culminó la investigación con el arresto de los demás miembros de la organización en un operativo desarrollado en A Coruña, Lugo, Madrid y la Comarca de O Salnés.

Hombre de confianza del «narco de la wikipedia»

El líder de esta red era un lugarteniente del histórico narcotraficante fallecido conocido como «el narco de la wikipedia» el cual contaba con la colaboración de una organización gallega para implantarse en esta comunidad autónoma. Los investigadores comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial para su ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Finalmente la operación culminó con la incautación de 200 kilos de cocaína, distribuidos en cuatro fardos, y 20.000 euros. Este envío, frustrado por los investigadores, era el primer intento de la organización de introducir droga a través del puerto de Vigo