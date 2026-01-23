Caballero da más detalles de las nuevas rampas de la Gran Vía de Vigo: cifra y presupuesto

La Junta de Gobierno de Vigo aprobó hoy el proyecto de obra del primer tramo de rampas en la Gran Vía para conectar la Plaza de América con la Plaza de España: entre las calles Girona y Tarragona. El importe de licitación «ya sobre el proyecto constructivo», según actualizó el alcalde, Abel Caballero, es de 9.143.000 euros. La obra tendrá un plazo de ejecución de un año.

Caballero recordó que la obra contará con financiación del Gobierno de España procedente de fondos europeos. Se instalarán siete rampas, cada una cubierta con pérgolas, con longitudes que van de 33 a 46 metros. «Van a ir por el medio del bulevar, manteniendo la estructura actual, Además, vamos a mejorar la accesibilidad», explicó el alcalde.

Precisó que el objetivo es, más allá de facilitar la movilidad, potenciar el desarrollo económico de la zona con la «dinamización del comercio por la afluencia de personas». Caballero añadió que la Gran Vía será más permeable y presumirá de más vegetación. Hace días, comentó que la obra podría empezar ya este año.

El alcalde también adelantó que el siguiente tramo, entre Tarragona e Islas Baleares, está «aprobado» y listo «para sacar directamente a licitación». La semana pasada, indicó que el presupuesto de esta segunda parte será de unos 8 millones de euros. «No hay quien nos pare», sentenció.