La brecha de los alquileres entre Vigo y su área se agranda hasta un 16%
La ciudad ya supera claramente los 700 euros de renta media, mientras que la de los concellos de su entorno aún está por debajo de los 600
Los contratos firmados crecen en los alrededores y en la urbe anotan su dato más bajo de los últimos ocho años
El Observatorio da Vivenda de Galicia realiza desde hace años una extensa radiografía del mercado del alquiler residencial en la Comunidad y nunca antes los precios habían estado en cotas tan elevadas en Vigo, lo que ha supuesto entre otras cosas que la brecha con los concellos del área metropolitana en esta materia sea cada vez más grande, pese a que también en el resto de municipios los arrendamientos no paran de crecer.
Esto ha supuesto, en consecuencia, que cada vez sean más los vecinos que tengan que buscar alternativas, primero buscando pisos en zonas menos céntricas de la ciudad y, después, explorando alternativas en el área metropolitana, como demuestran los datos de las fianzas depositadas ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Así, mientras los contratos de alquiler se desplomaron el año pasado en el centro y aledaños, en barrios como Calvario, Teis o Bouzas la evolución fue en sentido opuesto, al igual que en el conjunto del área metropolitana.
Según los datos publicados por la Xunta, en 2025 se superaron los 1.800 contratos firmados en concellos como Baiona, Gondomar, Porriño, Redondela o Mos, casi un 1% más que en 2024, mientras que en Vigo se firmaron casi 400 alquileres menos que el año anterior, la cifra más baja de los últimos ocho años. Uno de los factores que ha influido, además de que la disponibilidad de inmuebles para alquiler residencial es muy escasa, es la diferencia de precios que se manejan entre Vigo y los municipios de su entorno.
Tomando como referencia el período comprendido entre octubre y diciembre de 2025, según recoge la última publicación del Observatorio da Vivenda de Galicia, la diferencia del precio medio del alquiler está ya cerca del 16%, ya que la renta mensual media supera ya claramente los 700 euros en Vigo, mientras que en el conjunto del área metropolitana, esa cifra todavía no llega a los 600 euros.
Existen, no obstante, ciertas excepciones en el cinturón de Vigo, ya que en el último tramo de 2025, tanto Baiona (743 euros) como Nigrán (721) registraron alquileres con un precio medio por encima de los de la ciudad.
Entre los que están por debajo, por su parte, el municipio «más económico» es Salvaterra, donde la renta media al final del año pasado era de 491 euros. En un escalón superior, entre 500 y 600 euros se situaron Mos, Salceda, Moaña, Soutomaior, Porriño, Cangas y Moaña, mientras que ya están por encima de 600 euros Redondela y Gondomar.
Un flujo constante entre la urbe y su zona de influencia
La pandemia del covid supuso un cambio de mentalidad para muchos vigueses y supuso también un duro golpe para el padrón de habitantes de la ciudad, que vio como numerosos vecinos eligían refugiarse en lugares menos masificados, algo que ha intensificado también la crisis de la vivienda.
Los datos de cambios de residencias que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan tampoco lugar a dudas, ya que en el período 2021-2024, fueron más de 12.250 personas las que dejaron Vigo para irse a otro municipio de la provincia, mientras que hicieron las maletas en sentido opuesto poco más de 9.300.
