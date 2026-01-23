El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo

El modelo del transporte urbano de Vigo volverá a debatirse en el pleno municipal después de que el BNG haya registrado una moción en la que defiende la paralización del concurso convocado a finales del año pasado, pidiendo «evitar unha hipoteca de nove anos máis cun servizo insuficiente e deficiente».

El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, entiende que «aínda estamos a tempo» de plantear un modelo con una gestión directa por parte del Concello, que incorpore las aportaciones vecinales y que permita avanzar hacia un modelo de movilidad menos dependiente del vehículo privado.