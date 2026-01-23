Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaCausa Accidente AdamuzRecaudación Inmuebles XuntaUber divide Taxi VigoPensión Viuda Ourense⚽ Epopeya Europea Celta
instagramlinkedin

El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo

Los nacionalistas reclaman al gobierno local «evitar unha hipoteca de nove anos»

Un Vitrasa, en las cocheras municipales.

Un Vitrasa, en las cocheras municipales. / Marta G. Brea

R.V.

Vigo

El modelo del transporte urbano de Vigo volverá a debatirse en el pleno municipal después de que el BNG haya registrado una moción en la que defiende la paralización del concurso convocado a finales del año pasado, pidiendo «evitar unha hipoteca de nove anos máis cun servizo insuficiente e deficiente».

El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, entiende que «aínda estamos a tempo» de plantear un modelo con una gestión directa por parte del Concello, que incorpore las aportaciones vecinales y que permita avanzar hacia un modelo de movilidad menos dependiente del vehículo privado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  3. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  4. Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
  5. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  6. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  7. Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
  8. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789

Uxía Termenón recibe la primera ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra

El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo

El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo

El PP vigués reclama «hechos» para un mejor acuerdo del sector pesquero

El PP vigués reclama «hechos» para un mejor acuerdo del sector pesquero

Francia Sandoval, la primera bailarina de Venevisión, encontró en Vigo su nuevo escenario

María Zamora recoge premio en Fitur por las localizaciones de «Romería», rodada en Vigo

Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar

Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar

Caballero da más detalles de las nuevas rampas de la Gran Vía de Vigo: cifra y presupuesto

Caballero da más detalles de las nuevas rampas de la Gran Vía de Vigo: cifra y presupuesto

Alianza de Neumología, Digestivo y Endocrinología por los pacientes de fibrosis quística

Tracking Pixel Contents