El BNG reclama frenar el concurso del autobús urbano de Vigo
Los nacionalistas reclaman al gobierno local «evitar unha hipoteca de nove anos»
R.V.
Vigo
El modelo del transporte urbano de Vigo volverá a debatirse en el pleno municipal después de que el BNG haya registrado una moción en la que defiende la paralización del concurso convocado a finales del año pasado, pidiendo «evitar unha hipoteca de nove anos máis cun servizo insuficiente e deficiente».
El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, entiende que «aínda estamos a tempo» de plantear un modelo con una gestión directa por parte del Concello, que incorpore las aportaciones vecinales y que permita avanzar hacia un modelo de movilidad menos dependiente del vehículo privado.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789