Alianza de Neumología, Digestivo y Endocrinología por los pacientes de fibrosis quística

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria y degenerativa, que afecta principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo y que supone un grave problema de salud. Tanto que, hasta hace poco, presentaba una esperanza de vida limitada, pero ya camina a la cronicidad. Se trata de una alteración genética que provoca que las secreciones sean más espesas, con menos contenido de agua, sodio y cloro, con lo que se obstruyen los canales que las transportan y se producen infecciones e infamaciones que destruyen, sobre todo, partes del pulmón, del hígado, del páncreas o del sistema reproductor. En el Hospital Álvaro Cunqueiro atienden a 59 pacientes, 25 de ellos menores de edad.

Los servicios de Neumología, Digestivo y Endocrinología se han aliado para facilitarles la atención. Han puesto en marcha una nueva consulta interdisciplinar para valorarlos de forma conjunta. Por primera vez, tres facultativos de especialidades diferentes atienden a la vez, en un único acto.

«Son pacientes que necesitan venir muchas veces al hospital porque presentan patología asociada y tienen que ser atendido por diferentes especialistas», explica la neumóloga Cristina Ramos, responsable de la Unidad de fibrosis quística, del Servicio de Neumología del Chuvi. Destaca que con esta nueva consulta «disminuye la frecuentación al hospital, ofertándoles además una atención más ágil y resolutiva».

Esta unidad es la primera y única de Galicia que cuenta con una certificación nacional de calidad con la cualificación de «excelente». La logró hace tres años.

La unidad es mixta, ya que atiende a niños y adultos, y está coordinada por la doctora Ramos y la pediatra Aída Campo. Han puesto en marcha una consulta de transición en la que atienden juntas a los menores que cumplen 15 años y pasan de la atención pediátrica a la adulta.

También colabora la unidad Rehabilitación, con fisioterapeutas y trabajadores sociales.

Los nuevos tratamientos farmacológicos están suponiendo una auténtica revolución en la evolución y pronóstico de la enfermedad, lo que les está permitiendo pasar de luchar por su supervivencia a ser pacientes crónicos.

Jornada el sábado

La Asociación Galega de Fibrose Quística celebra en el Álvaro Cunqueiro una jornada informativa el sábado en la que participan diversos profesionales que actualizarán las novedades relacionadas con esta enfermedad.

El colectivo se muestra «muy satisfecho» por la puesta en marcha de la consulta interdisciplinar porque considera que «mejorará de forma significativa la calidad de vida de estos pacientes»