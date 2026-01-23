Peinador, un aeropuerto de Europa League

El aeropuerto de Vigo vive un momento paradójico. Pese a no contar con rutas internacionales de forma regular, la ciudad rebasó el pasado año los 300.000 visitantes desde 55 nacionalidades distintas, lo que supone un récord histórico y casi el doble que Santiago y A Coruña —donde sí hay esas conexiones— juntas.

Pero al mismo tiempo se ha consolidado como una infraestructura útil y valorada, al menos en el fútbol internacional. Desde el arranque de la temporada los equipos que disputan la Europa League han pasado por Peinador tanto para ejercer de local o visitante. A la cabeza de las estadísticas está, lógicamente, el Celta con sus desplazamientos a Stuttgart (140 pasajeros), Zagreb (134) o el aeropuerto búlgaro de Varna (131) antes de jugar en Razgrad.

Entre los rivales que llegaron a Balaídos también engrosan las estadísitcas el PAOK con 183 pasajeros a Tesalónica o Atenas, los 251 del Bolonia en diciembre o el segundo destino más repetido en la terminal. El hecho de que el Niza se enfrentase a los tres equipos de la Eurorregión -Porto, Celta y Braga- hace que 211 pasajeros conectaran con la Costa Azul desde la terminal en octubre y diciembre.

Un doble campeón de Europa

Y es que quienes juegan en el norte del país vecino también ven con buenos ojos aterrizar en Peinador en lugar del Francisco Sá Carneiro. Pese al récord de casi 17 millones de pasajeros el pasado año, operativas chárter como estas funcionan mejor en la pista olívica. Prueba de ello es que este miércoles, además del Lille, aterrizó en la pista olívica un avión procedente de Birmingham con todo un campeón de Europa como el Notthingham Forest para enfrentarse al Braga. Eso sí, con errata incluida al indicar que tomaban tierra en Portugal a través de sus redes sociales.

A ellos habría que sumar los cientos de celtistas o aficionados visitantes que han usado las conexiones con Madrid, Barcelona o Londres-Stansted para seguir a sus equipos por Europa, pero que no computan de forma segregada en las estadísticas de Aena.