El aeropuerto de Oporto rozó los 17 millones de viajeros el pasado año, un 450% más que en 2005
Sá Carneiro creció un 6,3% en 2025 hasta alcanzar un nuevo récord
La terminal lusa ya triplica la suma de los tres aeropuertos gallegos
De millón en millón y de récord en récord. El aeropuerto de Oporto cerró un histórico 2025 logrando alcanzar los 16,939 millones de pasajeros, lo que supone un salto significativo del 6,3% después de rozar el ejercicio anterior los 16 millones de usuarios. El dato fue dado a conocer este miércoles por la empresa concesionaria de la terminal, la francesa Vinci, quien destacó el aumento de casi el 10% en diciembre hasta lograr 1,235 millones de pasajeros. La cifra es prácticamente la misma que los de Peinador o Alvedro en todo un año.
El Francisco Sá Carneiro logra afianzarse así entre los 40 mayores aeródromos de toda Europa y principal puerta de entrada a la Eurorregión. Y lo hace además con un crecimiento de vértigo. En 2005 la terminal superaba los 3 millones de pasajeros anuales gracias a la ampliación acometida para la Eurocopa del año anterior.
Desde entonces el crecimiento ha sido del 450% con nuevos hitos cada año: en 2008 lograba el ‘sorpasso’ a la suma de Vigo, Santiago y A Coruña al alcanzar los 4,534,829 viajeros. Cuando en 2018 al norte del Miño se superaron los cinco millones, Sá Carneiro ya rozaba los doce; logrando triplicar en la actualidad la suma gallega gracias a sus más de 120 destinos directos.
Ampliación en marcha
La pasada semana el ministro portugués de Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, bendecía el plan de expansión por encima de los 20 millones de viajeros actuales para el aeropuerto. Actualmente ya hay franjas horarias sin espacio para nuevas frecuencias por limitaciones en la pista y la terminal, por lo que su crecimiento se podría moderar durante la próxima década.
«No queremos repetir lo ocurrido en Lisboa. Si no empezamos a diseñar esta ampliación junto con ustedes ahora, sin duda crearemos injusticias estructurales, desigualdades y la incapacidad de alinear el territorio con el crecimiento. Y hoy tenemos ese problema en Lisboa», enfatizó el ministro durante la presentación del nuevo centro de mantenimiento en el Francisco Sá Carneiro. El complejo de TAP Portugal se suma al de Ryanair construido por la pontevedresa San José y que da cobertura a la docena de aeronaves con base en esta terminal.
Actualmente la pista de aterrizajes y despegues tiene una actividad máxima de 24 operaciones por hora debido a la propia capacidad de la terminal, donde en horas punta se encuentra por encima de su umbral de confort. En verano de 2024 el gestor aeroportuario Vinci inició unos trabajos por 50 millones de euros en lo que denominaron «una inversión en calidad, seguridad y rendimiento medioambiental, que le permitirá adaptarse al futuro crecimiento del tráfico», especialmente el de largo recorrido.
