Cuando Vigo fue puerto imperial

En las navidades de 1905, el puerto de Vigo era visitado por 15 buques de guerra pertenecientes a la poderosa Escuadra del Canal de la armada británica. Comandada por el almirante Sir Arthur K. Wilson, la flota arribaba a Vigo procedente de Weymouth, en la mañana del 23 de diciembre de 1905 encabezada por el acorazado HMS Exmouth, quien nada más tomar fondeo disparaba las protocolarias 21 salvas de cañón que serían respondidas en igual número por la batería del Castro.

La Escuadra del Canal era una división creada por la armada británica para vigilar y defender las aguas del Canal de la Mancha y su presencia en las rías Baixas era habitual a comienzos del siglo XX para realizar maniobras y simulacros. El saludo a cañón, tradición naval desde el siglo XVI, la realizaban los buques de guerra al entrar en un puerto extranjero para mostrar a la población que llegaban en son de paz; con la respuesta desde tierra, se les daba la bienvenida.

La agrupación estaba integrada por los acorazados HMS Exmouth, HMS Rusell, HMS Cornwallis, HMS Montagu, HMS Caesar, HMS Albion, HMS Glory, HMS Swiftsure y HMS Triumph y por los cruceros (buques algo más pequeños), HMS Juno, HMS Monmouth, HMS Rosburg, HMS Antrim y HMS Hampshire. A todos les daba apoyo el buque aljibe HMS Aquarius.

Marinos a principios del siglo XIX en la ría de Vigo.

Los acorazados medían entre 124 y 145 metros de eslora y tenían un desplazamiento de 14.000 toneladas. Estaban tripulados por término medio por 720 hombres y los más veloces alcanzaban 19 nudos. Los cruceros desplazaban 11.000 toneladas, medían 144 metros de eslora y tenían 700 hombres de dotación. Todas las unidades estaban fuertemente artilladas con entre 22 y 34 cañones de distinto calibre, además de ametralladoras y tubos lanzatorpedos. Tres de ellas llegaban a Vigo dentro de su primera misión y tenían homologada una velocidad de 23 nudos. Ninguna otra armada del mundo disponía en aquel momento de buques más rápidos.

A poco de fondear, era desembarcado un tripulante del HMS Triumph aquejado de escarlatina, de la que sería curado en el hospital Elduayen, el actual centro de salud Nicolás Peña.

Ritual de bienvenida

Tras el ritual de bienvenida por las autoridades civiles y militares tanto locales como provinciales a bordo del buque almirante, la ciudad se preparaba para acoger durante semana y media a los nada menos de 8.600 hombres que sumaban las tripulaciones.

Según Vigopedia, la población de Vigo en 1900 era de 23.144 habitantes y de 41.500 en 1910, lo que induce a pensar que el número de marinos llegados superaba la cuarta parte de la población.

Como cada vez que una escuadra fondeaba en la ría, los comerciantes locales se frotaban las manos viendo lo que se les venía encima, y más en plena Navidad. Así, la prensa señalaba que algunas embarcaciones auxiliares de los buques militares se dirigían directamente al Berbés para hacer acopio de pescado, mientras que marineros, mayordomos y cocineros adquirían grandes cantidades de comestibles, siendo visto alguno de ellos portando cuatro gallinas. Entre los productos más demandados figuraban pavos, gallinas, pollos y cajas de pasas, higos y puros.

En FARO DE VIGO del 24 de diciembre se informaba que el valor de las compras rondaba los 3.000 duros (15.000 pesetas), haciendo hincapié en que se habían llegado a pagar 40 pesetas por un pavo y 20 por cada par de gallinas. Toda una fortuna para la época. Tras la celebración de la Navidad, al día siguiente se celebró un partido de fútbol en los terrenos del relleno, donde hoy se ubican los jardines de las Avenidas, entre una selección de tripulantes de la escuadra y el recién nacido Fortuna F.C. de Vigo, que terminó ganando éste por 4-2.

Ahí no quedaba la cosa, porque mientras la escuadra permaneció en Vigo se organizaron regatas de canoas y partidos de hockey y fútbol entre las tripulaciones y empleados del Cable Inglés. A todo esto, varios mercantes entre ellos los españoles Jacinta y Tambre, llegaban desde Inglaterra con carga general entre la que se encontraban numerosas cajas de cerveza y güisqui destinadas a las tripulaciones.

Parada en Arousa

Tras aprovisionarse con grandes cantidades de carne, pescado y hortalizas, en la mañana del 3 de enero la escuadra levaba anclas y abandonaba Vigo para realizar maniobras, diseminándose por varias poblaciones de las rías Baixas y reagruparse días después en aguas de Arousa, donde permanecerían hasta mediados de febrero.

Durante su estancia en aguas arousanas el personal franco de servicio (cientos de personas), se trasladaba a tierra tomando calles y caminos de Carril, Vilaxoan y Vilagarcía, dándoles el aspecto de pueblos tomados por los militares. El corresponsal del diario Noticiero de Vigo en Vilagarcía escribía: «continúa la escuadra inglesa favoreciendo a este pueblo con su estancia en nuestra bahía. Todos los días saltan a tierra los francos de servicio que dan gran animación a la villa. Algún que otro marino regresa a su barco con más bebida de la necesaria, lo que da motivo a frecuentes corrillos que forman los chiquillos y desocupados para presenciar los apuros que pasa un bretón para volver a bordo sin perder el equilibrio». (Corresponsal A. Cerecedo).

Tras zarpar de Arousa, el siguiente destino de la poderosa escuadra lo llevó a la bahía portuguesa de Lagos, donde en unión de las escuadras del Atlántico y Mediterráneo desplegarían nuevas manobras conjuntas de las que se haría puntual eco la prensa, que destacaba la demostración del apabullante poderío naval de que hacía gala la armada británica.

En conjunto las tres divisiones sumaban 58 buques y 42.000 hombres. El plan era prepararse para proteger a los barcos mercantes británicos que cruzaran el Atlántico y el Mediterráneo de buques de guerra enemigos. En aquellos primeros años del siglo XX el mundo comenzaba a dar síntomas inquietantes que culminarían en 1914 con el estallido de la I Guerra Mundial para la que la armada británica estaba preparada, como se demostraría al ganarla junto a los países aliados cuatro años después.