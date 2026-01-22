Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
El Ministerio inicia en Vigo los trabajos previos para excavar galerías de emergencia en Candeán, dentro de la modernización de siete túneles
El corte arrancará el viernes a las 20.00 y se mantendrá hasta el lunes a las 6.00, con tráfico canalizado por el otro tubo
R. V.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanzará este fin de semana en la modernización de varios túneles de la AP-9 en Galicia, con una inversión global de 32,29 millones de euros (IVA incluido) financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En lo que afecta directamente a Vigo, Transportes ejecutará trabajos previos a la excavación de galerías de interconexión para salidas de emergencia en los túneles de Candeán, situados entre los kilómetros 154 y 155 de la autopista. Estas actuaciones se enmarcan en un paquete más amplio que incluye también el entorno vigués de A Madroa y Teis, además de otros puntos en la provincia de A Coruña.
Para poder desarrollar esos trabajos con seguridad, el Ministerio ha programado el cierre del tubo del túnel de Candeán que da servicio al sentido Portugal. La afectación comenzará desde las 20.00 horas de mañana viernes, 23 de enero, y se prolongará hasta las 6.00 horas del lunes, 26 de enero.
Durante ese periodo, para mantener la fluidez del tráfico, la circulación se reorganizará en el otro tubo -el correspondiente a la calzada con sentido a Santiago-, en el que se habilitará un carril por sentido. Transportes justifica el dispositivo por «la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios» mientras se desarrollan los preparativos para las futuras galerías de evacuación.
Las obras forman parte de la modernización de siete túneles en la AP-9: Montecelo, Campolongo, Pedra do Couto y Sartego (A Coruña) y A Madroa, Candeán y Teis (Pontevedra). En el caso del tramo vigués, el primer impacto directo en la circulación llegará este fin de semana con el operativo especial en Candeán, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización en horas de mayor intensidad de tráfico.
