«Que tiemble Hollywood, vamos a por él»

A este ritmo, poco le quedará a Vigo para haberse ganado su estrella en el Paseo de la Fama. Y es que en sus calles, en su industria, en sus playas y costas se ha rodado series, películas y otros audiovisuales durante 320 días el año pasado; convirtiendo a las cámaras en parte intrínseca de la ciudad, ayudando a su proyección internacional. Que se prepare Hollywood, vamos por él», advirtió el alcalde Abel Caballero.

Pero, ¿qué debe tener una ciudad o un territorio para ser un destino de cine? Más allá de su atractivo y localizaciones, trabajar en el interés de la promoción. Y a ello se dedican en la Vigo Film Office. Dirigida por Amaia Mauleón, esta oficina se presentó esta mañana en FITUR, la mayor feria del turismo nacional e internacional de Madrid, arropada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero y Santiago Romero, director de la Verve Creative Group (al frente del último anuncio de la Lotería Nacional, entre otros proyectos). «La coordinación, sensibilización y organización es fundamental para poder rodar en una ciudad con tantos visitantes sin alterar el día a día», reconocía Mauleón.

Romero, por su parte, valoraba la buena conectividad y cercanía entre estos posibles escenarios. «Poder desplazarse del centro de la ciudad al campo, a la playa o mar, a las islas, industrias… es una muy buena mezcla; las facilidades son estupendas», explicó.

Sus palabras fueron recogidas por Caballero, quien orgulloso explicó que «todo lo que puede pasar» tiene cabida en Vigo. «Vigo es Vigo, somos una ciudad en la que todo pasa y todo puede pasar. Se presta para la imaginación, mito y ficción. Originamos valores, de cercanía, de cooperación, amabilidad, lista y preparada para todo lo que se pueda hacer. Se puede hacer un planteamiento audiovisual relacionado con el asedio de Drake a la ciudad, siglo XVII o XVIII, o cuando Julio César fue a la Cíes… o simplemente la Policía persiguiendo a unos malechores», argumentó el alcalde.

Noticias relacionadas

Caballero valoró el cine o sector audiovisual como «la mayor movilización cultural de la historia» y, por eso, «queremos que suceda en Vigo». «Queremos competir con todos y ganarles, como con la Navidad. ¿Quién iba a pensar que una ciudad mediana-pequeña iba a ser referente? Pues lo logramos», concluyó el regidor vigués.