El sindicato STAJ denuncia «desorganización total» en Vigo tras la puesta en marcha de los nuevos Tribunales de Instancia

El Sindicato de Administración Trajabajadores de Justicia (STAJ) ha presentado este 22 de enero de 2026 un escrito ante la Dirección Xeral de Xustiza en el que denuncia que, pese a que los nuevos Tribunales de Instancia de la fase III entraron en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025, en la ciudad de Vigo «está casi todo por hacer» y se mantiene una «total falta de organización».

La central sindical sostiene que se están acumulando «errores, retrasos y faltas de coordinación» que, según indica, le traslada diariamente el personal. Entre las principales quejas, STAJ cita la falta de permisos y habilitaciones informáticas: en numerosos puestos, los funcionarios no pueden acceder a Minerva o al visor de expedientes asignados, ni a carpetas compartidas, una situación que, señala, afecta incluso a responsables con jefaturas y «paraliza totalmente el trabajo».

El sindicato también apunta a una carencia de medios materiales y espacios de trabajo, con empleados que «no tienen mesa, armario para los expedientes y ordenador», así como a la eliminación del juzgado de refuerzo, que -según STAJ- habría provocado la suspensión de actuaciones ya señaladas.

El funcionario crítico, «inoperativo»

Otra de las críticas se centra en la figura del «funcionario crítico», que el sindicato considera «inoperativa» por la «falta de información clara» sobre a quién se aplica y por un procedimiento de solicitud que, afirma, se transmite de forma verbal y «parece más complicado del necesario».

En su escrito, STAJ denuncia además la falta de nombramientos para cubrir vacantes. Aunque, según recuerda, la Administración sostuvo que el nuevo modelo no reduciría puestos, el sindicato sostiene que «falta personal» tras la supresión de refuerzos, el cese de interinos y los retrasos en la cobertura temporal de plazas.

Finalmente, alerta de una dotación insuficiente en ejecución civil. En Vigo, explica, se habría pasado de tres funcionarios por juzgado en los antiguos órganos de primera instancia a 1,25 por juez con las RPT aprobadas, lo que a su juicio hará «imposible» asumir la carga de trabajo y provocará «retraso generalizado» en la tramitación de procedimientos.

STAJ solicita que la Dirección Xeral agilice el traslado físico e informático del personal, con instalación de mobiliario y concesión de permisos, y que se cubran con urgencia las plazas vacantes, además de «corregir las incidencias» detectadas «de manera urgente».