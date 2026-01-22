Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sergas planea abrir Olimpia Valencia en marzo y rodarlo primero con la plantilla de López Mora

Está pendiente la instalación del equipo médico

Acceso al nuevo centro Olimpia Valencia

Acceso al nuevo centro Olimpia Valencia / Pablo Hernández Gamarra

Ana Blasco

Esperando el equipamiento médico. Así está el futuro centro integral de salud Olimpia Valencia, según lo que la Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha trasladado a los sindicatos.

La última vez que la Consellería de Sanidade ofreció una fecha de apertura del centro que se ha adecuado en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial fue para retrasarla al primer trimestre de este año. Los planes, en la actualidad, pasan por estrenarlo en marzo.

Sin embargo, en un primer momento sería solo con el traslado de la plantilla del centro de López Mora (el movimiento menos conflictivo de los previstos) para rodar el funcionamiento del nuevo centro.

Más tarde llegarían las mudanzas de los trabajadores de otros centros de salud, con los que se negocia para poder dotarlo.

¿A qué otros centros afectará?

Además del cierre del centro de salud de López Mora (hoy en un local alquilado con deficiencias), la apertura del Olimpia Valencia también implicará el cierre del centro de salud del Nicolás Peña. Aún no se ha anunciado para qué se destinará este edificio público.

También está previsto trasladar a la calle Lalín toda la Pediatría de Coia y de Pintor Colmeiro, concentrando la atención al 30% de los niños vigueses.También es posible que se desplacen cupos de otros centros como el de la calle Cuba o Beiramar.

El Olimpia Valencia atenderá a unas 42.000 personas y dispondrá de más de 7.300 metros cuadrados construidos, distribuidos en seis plantas. Esto, tal y como ha destacado el conselleiro, permitirá ofertar una cartera de servicios que incluirá, aparte de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Farmacia, Trabajo Social y Cirugía menor, entre otros. Además, contará con una base del 061 y espacios para la formación sanitaria especializada.

