El Puerto de Vigo disparó un 40% el tráfico de contenedores en dos años, con perspectivas de seguir batiendo récords

El Puerto de Vigo se acostumbra a los récords pese a las adversidades y tiene, además, muy buenas perspectivas para seguir consolidándose como uno de los principales motores de la economía de la ciudad y de Galicia. Uno de los termómetros que mide la salud portuaria es el del tráfico de contenedores y la actividad en Guixar, con el Grupo Dávila al frente, es frenética en los últimos tiempos, como demuestran los datos conseguidos el año pasado, alcanzando los 320.000 TEUS (unidad de medida que refleja un contenedor de 20 pies), lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año 2024.

Echando la vista algo más atrás, la evolución es todavía más espectacular, confirmando un crecimiento sólido y sostenido que desde la Autoridad Portuaria y Termavi pretenden prolongar en el tiempo. Así, hace apenas un lustro, los TEUS registrados en las estadísticas de Puertos del Estado reflejaban una cifra de algo menos de 227.600, por lo que la subida en este período de cinco años ha sido del 42%.

La mayor actividad se ha conseguido en Guixar, además, haciendo frente al importante problema de espacios que tiene el Puerto y que está intentando combatir con alternativas para optimizar la logística ante la imposibilidad de arañar más centímetros en la terminal, ya que como coinciden distintas fuentes portuarias, el potencial que tiene Vigo para seguir creciendo es muy grande, por lo que está en disposición de convertirse en la terminal de contenedores más importante de España.

En este sentido, la apuesta por la Plisan y la intermodalidad ferroviaria adquiere un papel sustantivo, ya que su desarrollo permitirá desahogar la zona portuaria y seguir dando pasos sostenibles para mejorar las cifras en el futuro, esquivando potenciales crisis que puedan surgir y evitando el colapso de Guixar ante la previsión de volver a mejorar en 2026 y los años posteriores las cifras de contenedores movidos. Las obras del apartadero ferroviario están ya en su fase final y el 2026 será clave para definir el modelo de gestión de la instalación.

También desde Transglobal, una de las empresas del Grupo Davila, la apuesta por seguir convirtiendo la terminal de Guixar en un referente está más viva que nunca, como demuestra la reciente prueba realizada de un sistema de transporte de mercancías por ferrocarril a través de las autopistas ferroportuarias, un proyecto que se está cocinando desde hace meses y que dependerá también de la mejora de las infraestructuras por parte de Adif para poder abrir dos corredores hacia Madrid y Barcelona que revolucionen la logística de los contenedores.

Pero si en Guixar la actividad es intensa, también en este arranque de año, en Bouzas las cifras también hablan por sí solas, rompiendo también otro techo en movimiento de vehículos por tercer año consecutivo y con «unos buenos pronósticos», aseguran fuentes portuarias, para este primer semestre de 2026. Esta capacidad en la terminal boucense sienta las bases para plantar cara a Barcelona y arrebatarle el liderazgo estatal en coches movidos, sumándolo al que tiene en descarga de pescado pese a los vaivenes de los últimos años en O Berbés. Datos que invitan al optimismo en Praza da Estrela de cara a los próximos meses.