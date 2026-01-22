Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consumo gasolinaDIRECTO Accidente tren AdamuzIngresos involuntariosPrivada ModernaPuerto de VigoCelta
instagramlinkedin

Vigo exhibe al mundo en Fitur su potencial turístico iluminada por su Navidad

La presentación central de la Ciudad Olívica en la Feria Internacional de Turismo de Madrid comienza a partir de las 14.00 horas bajo el lema ‘Vigo, una Navidad de 365 días’

Vigo, en la Feria Internacional de Turismo: «Que tiemble Hollywood, vamos a por él»

DIRECTO | Fitur 2026: Presentación de la campaña de promoción turística del Concello de Vigo. / R. V.

E. M. | B. M

Vigo se estrena este jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Lo hace a partir de las 14.00 horas en el pabellón central del evento bajo el lema ‘Vigo, una Navidad de 365 días’.

La Navidad será, por lo tanto, el eje central de la presentación viguesa, pero no el único. También tendrán su espacio eventos de marcada importancia como O Marisquiño y los conciertos en el parque de Castrelos, así como logros audiovisuales -a través de la Vigo Film Office- de la talla de la película ‘Romería’, grabada en la Ciudad Olívica. Esta última cita contó con una exposición particular que se celebró antes, de 11.30 horas a 12.00 h, en el auditorio Fitur Screen.

«Vigo es un destino imprescindible en este momento: el más importante de largo de Galicia, el destino que resalta en España»

Abel Caballero

— Alcalde de Vigo

Los comunicadores Paula Montes y Luis García Rey repetirán como maestros de ceremonia en la capital española.

Noticias relacionadas

«Somos una gran potencia turística, pero queremos serlo más todavía. Vigo es un destino imprescindible en este momento: el más importante de largo de Galicia, el destino que resalta en España», remarcó el alcalde, Abel Caballero, en la presentación de la propuesta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  2. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  3. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  4. Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
  5. Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
  6. Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
  7. El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
  8. El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo

Vigo exhibe al mundo en Fitur su potencial turístico iluminada por su Navidad

El PP denuncia el «silencio» de Caballero ante el «incomprensible retraso del plan municipal contra las inundaciones»

El PP denuncia el «silencio» de Caballero ante el «incomprensible retraso del plan municipal contra las inundaciones»

Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG recorrerá el campus a partir de febrero

Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG recorrerá el campus a partir de febrero

La jueza cita como investigada a la concejala de Fiestas de Vigo por el accidente mortal del «saltamontes»

Descubrir las Rías Baixas a través del deporte

Descubrir las Rías Baixas a través del deporte

Intentan colarse en una casa en Vigo, los persigue un vecino en plena calle y acaban detenidos por la policía

Intentan colarse en una casa en Vigo, los persigue un vecino en plena calle y acaban detenidos por la policía

El drama de la A-55: un accidente cada 30 horas pese a las sucesivas limitaciones

El drama de la A-55: un accidente cada 30 horas pese a las sucesivas limitaciones

«Que tiemble Hollywood, vamos a por él»

«Que tiemble Hollywood, vamos a por él»
Tracking Pixel Contents