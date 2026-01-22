Vigo exhibe al mundo en Fitur su potencial turístico iluminada por su Navidad
La presentación central de la Ciudad Olívica en la Feria Internacional de Turismo de Madrid comienza a partir de las 14.00 horas bajo el lema ‘Vigo, una Navidad de 365 días’
Vigo, en la Feria Internacional de Turismo: «Que tiemble Hollywood, vamos a por él»
E. M. | B. M
Vigo se estrena este jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Lo hace a partir de las 14.00 horas en el pabellón central del evento bajo el lema ‘Vigo, una Navidad de 365 días’.
La Navidad será, por lo tanto, el eje central de la presentación viguesa, pero no el único. También tendrán su espacio eventos de marcada importancia como O Marisquiño y los conciertos en el parque de Castrelos, así como logros audiovisuales -a través de la Vigo Film Office- de la talla de la película ‘Romería’, grabada en la Ciudad Olívica. Esta última cita contó con una exposición particular que se celebró antes, de 11.30 horas a 12.00 h, en el auditorio Fitur Screen.
«Vigo es un destino imprescindible en este momento: el más importante de largo de Galicia, el destino que resalta en España»
Los comunicadores Paula Montes y Luis García Rey repetirán como maestros de ceremonia en la capital española.
«Somos una gran potencia turística, pero queremos serlo más todavía. Vigo es un destino imprescindible en este momento: el más importante de largo de Galicia, el destino que resalta en España», remarcó el alcalde, Abel Caballero, en la presentación de la propuesta.
