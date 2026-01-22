El PP denuncia el «silencio» de Caballero ante el «incomprensible retraso del plan municipal contra las inundaciones»

El Partido Popular de Vigo ha exigido saber en qué punto se encuentra la tramitación del plan municipal contra las inundaciones, «que debería haber entrado en vigor en el año 2022 y del que no se sabe nada, a pesar de que Vigo es una de las 51 localidades de Galicia que están obligadas legalmente a contar con este documento, fundamental para identificar los riesgos y establecer las posibles respuestas ante los daños que puedan causar los temporales».

«Vigo es un municipio de riesgo medio de inundaciones, con más de medio centenar de zonas con alto riesgo. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo establece así el nuevo PXOM», ha remarcado el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Martín, que ha lamentado el «silencio», la «falta de información» y el «nulo interés» del gobierno local por avanzar con este documento.

«Le exigimos que aclare qué horizonte temporal maneja para que pueda entrar en vigor. ¿Qué es lo que se ha hecho en todo este tiempo? ¿Se ha avanzado algo o todavía se encuentra en el punto de partida?», ha cuestionado Martín.

«Anegaciones frecuentes»

Un año más, la ciudad afronta otro invierno sin un plan municipal contra las inundaciones que sirva de guía ante el alto riesgo en el que se encuentran más de 50 puntos del centro urbano y de las parroquias, desde Areal a Sárdoma, pasando por Balaídos, Beiramar o el cauce del río Lagares. Con cada temporal, son frecuentes las anegaciones en los puntos más bajos de la ciudad y las enormes balsas de agua en el entorno del Lagares, además de que cada vez hay más quejas de vecinos por inundaciones de garajes por filtraciones desde la calle.

Por todo ello, el edil del grupo municipal popular ha preguntado a Caballero «a qué espera para tomar medidas». «Ahora ya está en vigor el PXOM así que ya no tiene excusas para seguir dilatando este documento tan necesario», ha subrayado Martín, que ha apuntado que también existe otro «incomprensible retraso» en la actualización del Plan Municipal de Emergencias, que ya tiene más de 15 años.

Guía de respuesta de 2007

El PP lamenta que «Vigo tan solo cuenta con una guía de respuesta que data del año 2007 y se rige por el plan autonómico Inungal, que fue actualizado en octubre de 2024». «Desde entonces, han sido varios los requerimientos de la administración autonómica para que Vigo cumpla con sus obligaciones y aporte un documento específico y no han sido pocas las veces que se ha tenido que activar la fase de preemergencia ante los frecuentes episodios de desbordamiento del río Lagares», señala.

«¿No le importan a Caballero los vecinos del Areal, de Sárdoma, de Teis, Balaídos o Beiramar? Le recordamos que se trata de importantes núcleos de población y es obligación del Concello identificar los riesgos y establecer las posibles respuestas para mitigar los daños», ha concluido el concejal popular.