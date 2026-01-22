La oposición pide el cese «inmediato» de la concejala investigada por el accidente del «saltamontes»

El PP y el BNG, partidos de la oposición en el Concello de Vigo, piden que la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez Calviño, sea cesada de su cargo después de que la magistrada que se encarga de la instrucción del accidente mortal del saltamontes de Matamá la haya citado en calidad de investigada. El Partido Popular pide lo mismo para el jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Antonio Vivero, también llamado a declarar.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, señala que «es de una extrema gravedad». «Es la constatación evidente de la manifiesta negligencia con la que actuó este gobierno municipal, al incumplir sus obligaciones de control y vigilancia de una atracción de feria que ni fue inspeccionada ni precintada por la Policía Local al carecer de autorización municipal para su montaje. Ante la gravedad de los hechos, desde el Partido Popular de Vigo, exigimos que la edil Patricia Rodríguez sea apartada de sus cargos con carácter inmediato», traslada.

Sánchez señala que «una persona que está siendo investigada judicialmente no puede bajo ningún concepto permanecer en su puesto ni un minuto más como si tal cosa hasta que se depuren las responsabilidades judiciales»: «Al margen de los tribunales, y a mayores, hay también una responsabilidad política de la que la concejala no se puede escapar y que tiene que asumir. Y, por lo tanto, desde el Partido Popular de Vigo (que ya presentó en el pleno municipal celebrado en septiembre de 2024 una moción para crear una comisión de investigación), exigimos su dimisión o cese por parte del alcalde, Abel Caballero, quien tampoco puede permanecer impasible ni en silencio delante de estos hecho gravísimos y debe actuar ya mismo».

Moción de urgencia

El PP pide «lo mismo» para el jefe de área de Seguridad, que «debe ser igualmente apartado de sus funciones». En caso de no producirse «en las próximas horas», el Partido Popular de Vigo anuncia que «presentará una moción de urgencia a este respecto para su debate y votación en la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de enero que se celebrará el próximo lunes, día 29». Precisamente, el BNG informó de que «está a preparar unha moción de urxencia para o seu debate» en el pleno: «Esixiremos a asunción de responsabilidades por parte do Goberno local e volveremos reclamar unha investigación a fondo a nivel municipal, co obxecto de contribuír ao esclarecemento do acontecido e tamén para definir medidas adicionais que impidan que un suceso así poida repetirse».

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, subraya que «a imputación da concelleira delegada, xunto á do Xefe de Servizo da área de Seguridade, verifica que hai indicios sólidos de reponsabilidade municipal en relación a un control neglixente que a propia Fiscalía asume ao sinalar a inexistencia tanto dun protocolo municipal de inspeccións como tamén a falla dunha instrución clara que ordenase o precinto da atracción, unha vez constatado que non reunía as debidas condicións de acordo á normativa para a súa autorización».

«Nestas condicións, agravadas pola negativa reiterada da concelleira de dar ningún tipo de explicación perante o pleno, o que supón 537 días dun inaceptábel silencio, e o bloqueo por parte do Goberno municipal de que se abrise unha Comisión de Especial Investigación para aclarar os feitos e depurar as responsabilidades, tal e como solicitamos o BNG, entendemos que a concelleira debe ser cesada con carácter inmediato», apostilló.