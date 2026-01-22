La magistrada Susana Álvarez se traslada al Tribunal Supremo

La titular del antiguo Juzgado de Primera Instancia 8 de Vigo, hoy plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia, se traslada en comisión de servicio al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Susana Álvarez García trasladó a la decana de la abogacía viguesa, Lourdes Carballo, su agradecimiento a los abogados por su «profesionalidad, colaboración y corrección» todos estos años en Vigo.