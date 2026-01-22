Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG recorrerá el campus a partir de febrero

La movilidad de estudiantes y trabajadores en el campus sumará una tecnología de vanguardia a partir del mes de febrero. Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG unirá seis puntos de As Lagoas-Marcosende en un recorrido circular de 3 kilómetros. Con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y la presencia de un operario obligada por ley, el vehículo permitirá validar los sistemas de conducción autónoma en un entorno real, así como poner a prueba su ciberseguridad.

Tendrá paradas en seis ámbitos de As Lagoas-Marcosende, un campus cuya geografía dificulta los desplazamientos internos: Rectorado, Económicas, Citexvi, Ciencias del Mar, Industriales y Telecomunicaciones.

«Vai dar moi bo servizo ao estudantado», destacó el rector Manuel Reigosa durante la presentación oficial de este proyecto piloto impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) de la Xunta.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, subrayó que la lanzadera ha sido desarrollada «íntegramente» en Vigo y que es un ejemplo de colaboración público-privada en un sector estratégico para Galicia como es el de la automoción. El proyecto, añadió, «converte a nosa comunidade autónoma nun referente en España en ciberseguridade». Y lo enmarcó en la estrategia digital de la Xunta que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar «industria e riqueza».

Recordó que el primer vehículo autónomo en circular en España salió de Vigo en 2015 rumbo a Madrid y que la cooperación entre instituciones e industria favorece la «expansión» de un sector integrado por profesionales «cualificados», que factura más de 13.000 millones de euros cada año y que supone el 30% de las exportaciones de Galicia.

Por su parte, el director general del CTAG, Luis Moreno, aseguró que el proyecto «refuerza» la colaboración con la UVigo, a la que calificó de «actor clave» para la investigación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos de la movilidad y la ciberseguridad, además de «fábrica de nuestra materia prima» en referencia a los profesionales formados en sus aulas.

Aseguró que Vigo y Galicia tienen capacidad para destacar en el desarrollo del vehículo autónomo y que las experiencias en entornos reales «ratifican el avance» de estas tecnologías. «Los estudiantes ya no tendrán excusa por llegar tarde», bromeó sobre el shuttle.

El primer vehículo autorizado por la DGT para circular por carretera en España

El responsable de la división de Electrónica y Movilidad Inteligente del CTAG, Francisco Sánchez, subrayó que la lanzadera constituye «un desarrollo de alto nivel» que sitúa a Galicia «a la vanguardia tecnológica internacional», además de ser el primer vehículo en España con autorización de la DGT para circular por carreteras abiertas.

Esta experiencia piloto se enmarca en el programa Retech, que contempla la creación de una red de laboratorios y centros demostradores de ciberseguridad en Galicia en los que universidades, centros tecnológicos y empresas puedan experimentar y testar tecnología. Sus investigadores principales en la UVigo son Felipe Gil y Ana Fernández, del centro atlanTTic.

La Universidad aporta su red experimental de 5G y 6G en el campus, una infraestructura «puntera» que ha supuesto una inversión de casi 8 millones de euros. Y la lanzadera es uno de los cuatro casos de uso previstos.

«Imos validar que as tecnoloxías 5G e 6G son eficaces e útiles e aportan valor á movilidade e á autonomía do vehículo», apuntó Felipe Gil durante su intervención en el acto.