La jueza cita como investigada a la concejala de Fiestas de Vigo por el accidente mortal del «saltamontes»

Impulso judicial al caso del accidente mortal del «saltamontes» que le costó la vida al joven Iván Castaño Hervella en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá. La magistrada que se encarga de esta instrucción ha citado en calidad de investigados a la concejala de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño y al jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento vigués, Antonio V.M., debiendo comparecer asimismo con la misma condición A.L.A., el perito que realizó la inspección y revisión anual de la atracción meses antes de que sucediese el trágico siniestro. La jueza los ha citado para el próximo 3 de febrero, día en el que expira la última prórroga acordada en esta causa judicial, motivo por el que ya se ha solicitado una nueva ampliación de la investigación para continuar con las diligencias.

El accidente ocurrió el 3 de agosto de 2024. Meses después, en febrero de 2025, tras recibirse el informe del perito judicial que atribuyó el siniestro a un problema en el ajuste de los tornillos de sujeción del brazo hidráulico que se desprendió, se desencadenaron las primeras imputaciones. La primera persona citada en calidad de investigada fue G. M. M. dos S., propietario del «saltamontes». En marzo la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo adoptó idéntica decisión en relación con Cristian González Martínez, quien era presidente de la comisión de fiestas de Matamá cuando ocurrió el siniestro. El abogado de los padres del fallecido, Carlos Pérez Parga, y el de la joven que sobrevivió, también habían solicitado la citación de la concejala de Fiestas y de otro tres trabajadores municipales, pero la magistrada y posteriormente la Audiencia de Vigo denegaron en dicho momento procesal dichas diligencias.

Ha sido ahora, en una providencia que tiene fecha de este miércoles 21 de enero, cuando sí se ha atendido en parte a las diligencias solicitadas por estas acusaciones particulares. La jueza, en dicha resolución, ordena oír «en declaración» y como «investigados» a la edil de Fiestas así como al jefe municipal del área de Seguridad y Movilidad, si bien no cita a los otros dos técnicos del Concello que pedían las partes. También deberá acudir, igualmente como investigado, el perito que realizó la inspección anual del «saltamontes» en 2024, que es la única comparecencia interesada por la Fiscalía en el informe de 16 de enero emitido de forma previa a esta resolución judicial. El Ministerio Público también ha solicitado la prórroga del plazo de la instrucción, motivo por el que el tribunal ha dado traslado a las demás partes personadas para que aleguen lo que estimen conveniente.

