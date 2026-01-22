Frenesí en el puerto de Vigo: terminales a pleno rendimiento mientras los buques buscan refugio por el temporal
Con una alerta roja a la vuelta de la esquina, los buques pasaron la jornada apurando cargas y descargas
El Puerto de Vigo vivió ayer una de las jornadas de mayor actividad de los últimos meses, demostrando la versatilidad de sus terminales y su relevancia tanto para la logística internacional como para la seguridad marítima.
Las terminales de Guixar, Arenal y Bouzas operaron a pleno rendimiento, combinando la carga y descarga de mercancías con la acogida de buques que se resguardaron en la ría por las duras condiciones meteorológicas del Atlántico. Según Meteogalicia, tanto mañana como el sábado hay alerta roja en la costa por olas que podrían superar los ocho metros. Desde la mañana, los muelles tuvieron una intensa actividad, con movimiento constante bajo las grúas y buques que realizaban maniobras de estiba y desembarque sin pausa.
En la Terminal de Contenedores, los buques Douce France y Jakarta Express lideraron las operaciones, con alrededor de 600 contenedores movilizados durante la jornada. Mientras tanto, en el Muelle del Arenal atracaron el cementero Cristina Masaveu y el portacoches Thruxton, y en el Muelle Transversal se resguardaron el portacontenedores WEC de Hough, junto al María Francisca y el Vera A, mientras que en Comercio se guarecía el ro-ro Neptune Hellas.
La Terminal de Bouzas presentó igualmente una triple escala, protagonizada por el Coral Leader, el Auto Advance y el embarque de unos 4.000 vehículos, compartiendo atraque con el buque Bouzas, que permanece a la espera de que mejoren las condiciones climatológicas.
Para recogerse
La ría de Vigo volvió a demostrar su valor como puerto natural de abrigo: varios buques fondearon en zonas de servicio y otros cuatro se situaron bajo la protección de las Islas Cíes, aprovechando la orografía de la ría para realizar labores de mantenimiento o esperar la mejora de la mar antes de retomar sus rutas.
Esta combinación de operatividad logística y capacidad de refugio confirma la posición de Vigo como un puerto seguro y eficiente, capaz de gestionar grandes volúmenes de mercancía y vehículos sin comprometer la seguridad portuaria.
