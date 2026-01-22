García presume del impulso de la Xunta en favor de los dependientes

La Xunta resolvió favorablemente 86.319 expedientes en 2025, un 92,4% más que en 2024. Se incorporaron 28.737 nuevas personas al sistema de dependencia y se reconoció la discapacidad a 57.582 personas. Es el balance del primer año de aplicación del Plan de Axilización e Simplificación da Dependencia e a Discapacidade.

Los presentó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en una tribuna organizada por el Círculo de Empresarios de Galicia en la que se analizó el modelo social de Galicia y sus retos de futuro.

La conselleira, que fue presentada por la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, detalló que, en este último año, y gracias al esfuerzo presupuestario del Gobierno gallego, se logró reducir el tiempo de espera en más de dos meses —mientras se incrementaba en el conjunto de España— al mismo tiempo que las solicitudes registraron un aumento del 89% en ese mismo período.

Casi 94.000 personas dependientes atendidas

Fabiola García hizo hincapié en que, actualmente, Galicia está cerca de las 94.000 personas dependientes atendidas y alcanza una ratio del 99,8%, lo que la sitúa seis puntos por encima de la media nacional. El objetivo: superar en 2026 las 100.000 personas atendidas.

Avanzó, además, que la meta del gobierno gallego en esta legislatura es impulsar 3.500 nuevas plazas residenciales públicas, entre las que destacó las 150 con las que contará el centro que la Fundación Amancio Ortega construye en Vigo.

A su vez, destacó el acuerdo de la Xunta con la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) alcanzado esta semana, que supondrá incrementar un 50% hasta el año 2028 la aportación del Gobierno gallego a la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que gestionan los ayuntamientos —el BNG local lo tildó de «tomadura de pelo» y pidió al alcalde, Abel Caballero, que lo rechace—; e instó al Gobierno de España a «cumprir coa lei de dependencia» y aportar el 50% del coste de los servicios para poner fin a la deuda con Galicia, de unos «2.900 millones».

También destacó las medidas de atención a familias y de impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar.