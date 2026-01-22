Las elecciones en la UVigo se celebrarán entre el 4 y el 8 de mayo

Los décimos comicios de la UVigo se celebrarán entre 4 y el 8 de mayo. El rector Manuel Reigosa confirmó las fechas en el Consello de Goberno, donde se aprobó la convocatoria de elecciones de los representantes en el Claustro. Tras este primer paso, la Secretaría Xeral tendrá que trasladar ahora a la comisión electoral un calendario para votar al próximo rector o rectora de la institución.

Reigosa explicó durante la sesión que la propuesta que enviarán a la comisión también contempla celebrar en mayo la segunda vuelta si fuese necesaria.

Las últimas elecciones de 2022, en las que Reigosa revalidó su cargo tras concurrir en solitario, se celebraron el 4 de mayo.

Tras la aprobación del calendario por parte de la comisión electoral, serán publicados los censos provisionales y, una vez sean definitivos, arrancará el plazo de presentación de candidaturas y su proclamación. Seguirá la presentación de equipos y líneas programáticas y, finalmente, la campaña electoral, la jornada de reflexión y la votación.

Las candidaturas confirmadas a día de hoy son las de la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, por H2040; Carmen García Mateo, por Nós Universidade; y Jacobo Porteiro, en representación de ConSenso.