El drama de la A-55: un accidente cada 30 horas pese a las sucesivas limitaciones

Pocas cuestiones suscitan un clamor general como el riesgo que supone para los conductores transitar por la A-55, especialmente en el tramo desde el alto de Puxeiros a Sanguiñeda por las curvas de Tameiga, un recorrido que tiene uno de los mayores índices de siniestralidad de la red de carreteras pese a las sucesivas intervenciones acometidas en el vial para tratar de reforzar su seguridad. En el balance de siniestralidad de 2025 presentado esta mañana por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, las cifras referentes a la A-55 hablan por sí solas, tras anotarse durante el año pasado un total de 283 accidentes con daños personales o materiales, o lo que es lo mismo, la carretera registra un siniestro cada 30 horas.

Cierto es que la cifra total de accidentes ha caído respecto a 2024 y 2023, cuando se anotaron 323 y 297 respectivamente, pero los datos siguen siendo demoledores y teniendo además importantes consecuencias para los conductores, ya que en 2025 esta carretera se cobró la vida de una persona, un motorista septuagenario que sufrió una salida de vía y colisionó contra la mediana a la altura del punto kilométrico 9,6, en el término municipal de Mos. En los dos ejercicios previos, la cifra de muertos fueron de uno y tres, respectivamente, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno.

En relación con los daños personales, pese a que cayó el número de accidentes en la A-55, los heridos crecieron respecto a 2024 y 2023, ya que la estadística presentada refleja que hubo 153 conductores que tuvieron lesiones por siniestros en el vial, cuatro de ellos con heridas consideradas graves y 149 leves. La comparativa con los años anteriores refleja que crecieron los heridos, ya que se registraron 145 y 122.

En su comparecencia, Losada destacó los trabajos realizados por el Ministerio de Transportes para mejorar la pavimentación de la A-55, aplicando también una reducción de velocidad a 60 kilómetros por hora en varios tramos que la tenían 20 por encima, pero reconoció que dadas las características de la carretera, «con un trazado que es el que es y de cuando es con picos de 70.000 vehículos de Intensidad Media Diaria (IMD), la única solución para conseguir un verdadero punto de inflexión pasa por completar la A-52 con el túnel proyectado entre Porriño y Vigo. Apeló Losada, por tanto, a la «coherencia y responsabilidad política de los que se oponen a esa solución real al problema, que es la reducción del tráfico con la construcción del túnel».

Sin embargo, nada se sabe del proyecto que salió a exposición pública hace 13 meses que contempla la construcción de un túnel de 4 kilómetros en un tramo de 10,5 kilómetros y tiene un presupuesto estimado de casi 400 millones. La infraestructura es fervientemente reclamada y defendida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como por la mayoría de actores de la ciudad, pero ha encontrado también una importante contestación en Mos o en la parroquia viguesa de Bembrive, planteándose alternativas como liberar el peaje del tramo de la AP-9 que discurre en paralelo a la A-55.