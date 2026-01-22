Intentan colarse en una casa en Vigo, los persigue un vecino en plena calle y acaban detenidos por la policía

Tres hombres acabaron siendo detenidos tras intentar robar en una vivienda en Teis introduciéndose por una ventana. La Policía Nacional dio con su paradero tras recibir la llamada de un testigo presencial, que decidió incluso perseguir a los varones en plena calle.

Los hechos ocurrieron recientemente, aunque la Policía Nacional no especifica en su nota cuándo exactamente. Fue un vecino quien observó cómo hasta tres personas trataban de introducirse en un domicilio a través de una ventana. En ese momento, contactó de inmediato con las fuerzas de seguridad, aunque decidió igualmente correr detrás de ellos por las calles de Teis.

Finalmente, los uniformados de la Comisaría de Vigo‑Redondela establecieron con premura un dispositivo que resultó en el arresto de los implicados mientras se trataban de ocultar en los aledaños del inmueble en cuestión.

Además de guantes negros, los agentes les incautaron dosis de diversas drogas, una navaja y 350 euros en efectivo. Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.