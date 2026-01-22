Intentan colarse en una casa en Vigo, los persigue un vecino en plena calle y acaban detenidos por la policía
Los varones fueron interceptados en Teis y se les intervino dinero en efectivo, una navaja y sustancias estupefacientes
Tres hombres acabaron siendo detenidos tras intentar robar en una vivienda en Teis introduciéndose por una ventana. La Policía Nacional dio con su paradero tras recibir la llamada de un testigo presencial, que decidió incluso perseguir a los varones en plena calle.
Los hechos ocurrieron recientemente, aunque la Policía Nacional no especifica en su nota cuándo exactamente. Fue un vecino quien observó cómo hasta tres personas trataban de introducirse en un domicilio a través de una ventana. En ese momento, contactó de inmediato con las fuerzas de seguridad, aunque decidió igualmente correr detrás de ellos por las calles de Teis.
Finalmente, los uniformados de la Comisaría de Vigo‑Redondela establecieron con premura un dispositivo que resultó en el arresto de los implicados mientras se trataban de ocultar en los aledaños del inmueble en cuestión.
Además de guantes negros, los agentes les incautaron dosis de diversas drogas, una navaja y 350 euros en efectivo. Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo