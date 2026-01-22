Descubrir las Rías Baixas a través del deporte
«Moitísima xente elixe as Rías Baixas para pasar os mellores días do ano», celebró el presidente provincial, Luis López
Apremió, con el impulso al deporte, el valor de desestacionalizar y descongestionar el turismo y sus áreas principales
Lo que empezó como una idea personal al tomar el mando de la Diputación de Pontevedra, se ha convertido ahora en realidad. Y en FITUR, ni más ni menos, como escenario. El deporte, y no el de élite o el profesional, sino el que cualquiera de nosotros podría practicar (desde senderismo a rutas ciclistas) se ha convertido en el protagonista de la campaña provincial para la captación de turismo. Su presidente, Luis López, apremió las «múltiples posibilidades» que todos y cada uno de los concellos de las Rías Baixas pueden ofrecer a los amantes del aire libre. «Queriamos un ano adicarllo o turismo de interior, e fixémolo o ano pasado cun impacto de case 70 millóns, un éxito; e nesta ocasión buscábamos potenciar o deporte, o que calqueira de nós pode realizar», valoró López.
Durante su presentación, se han puesto en valor la «desconexión» de la rutina para «volver a conectar» con las múltiples posibilidades que ofrece el turismo provincial «Motísima xente elixe Rías Baixas para pasar os mellores días do ano. Veñen de todos os perfís, de todos os lugares e de todos os niveis porque aquí atopan o seu particular oasis. Rías Baixas é todo e para todos», comentó.
Siguiendo este hilo, López aseveró que Rías Baixas é «a mellor receita para os que buscan conectar con esa parte que temos tan esquecida o resto de ano: desconectar das pantallas, conecta, desconecta e reconecta», verbalizó.
En el stand de Turismo de Galicia y bajo la presentación de la actriz Marta Larralde, la «desestacionalización» del turismo se convirtió en el objetivo último de toda la campaña. «Podemos con él desconxestionar moitas zonas e convertir o deporte en panca do turismo», valoró el dirigente provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo