Descubrir las Rías Baixas a través del deporte

Lo que empezó como una idea personal al tomar el mando de la Diputación de Pontevedra, se ha convertido ahora en realidad. Y en FITUR, ni más ni menos, como escenario. El deporte, y no el de élite o el profesional, sino el que cualquiera de nosotros podría practicar (desde senderismo a rutas ciclistas) se ha convertido en el protagonista de la campaña provincial para la captación de turismo. Su presidente, Luis López, apremió las «múltiples posibilidades» que todos y cada uno de los concellos de las Rías Baixas pueden ofrecer a los amantes del aire libre. «Queriamos un ano adicarllo o turismo de interior, e fixémolo o ano pasado cun impacto de case 70 millóns, un éxito; e nesta ocasión buscábamos potenciar o deporte, o que calqueira de nós pode realizar», valoró López.

Durante su presentación, se han puesto en valor la «desconexión» de la rutina para «volver a conectar» con las múltiples posibilidades que ofrece el turismo provincial «Motísima xente elixe Rías Baixas para pasar os mellores días do ano. Veñen de todos os perfís, de todos os lugares e de todos os niveis porque aquí atopan o seu particular oasis. Rías Baixas é todo e para todos», comentó.

Siguiendo este hilo, López aseveró que Rías Baixas é «a mellor receita para os que buscan conectar con esa parte que temos tan esquecida o resto de ano: desconectar das pantallas, conecta, desconecta e reconecta», verbalizó.

En el stand de Turismo de Galicia y bajo la presentación de la actriz Marta Larralde, la «desestacionalización» del turismo se convirtió en el objetivo último de toda la campaña. «Podemos con él desconxestionar moitas zonas e convertir o deporte en panca do turismo», valoró el dirigente provincial.