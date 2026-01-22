Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al menos cuatro vuelos cancelados en Peinador por fuertes rachas de viento

En uno de los aviones que regresó a Madrid tras abortar la aproximación al aeropuerto vigués viajaba el alcalde Abel Caballero y el resto del equipo que se desplazó a Fitur, además del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entre otros

Pasajeros con destino Vigo ante la oficina de Iberia.

R. V.

Rachas de viento que en algunos momentos rozaron los 100 km/ h acabaron por afectar seriamente al tráfico aeroportuario entre Vigo y Madrid. En las últimas horas al menos cuatro vuelos con origen o destino en el aeropuerto vigués acabaron cancelándose por el vendaval originado por la borrasca Ingrid.

Uno de los aviones llegó a salir del aeropuerto madrileño, sobre las 19.15 horas, rumbo Vigo, pero antes de iniciar la aproximación a la pista de Peinador el comandante decidió regresar al origen por el fuerte viento, según lo que anunció a los pasajeros. Entre estos se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el resto de todo el equipo que se desplazó a la feria del turismo Fitur, así como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y otros regidores y concejales de localidades del área de Vigo y del resto de la provincia.

Según varios pasajeros del último vuelo de Iberia cancelado, el que debía despegar a las 22.15 horas de Madrid, la companía ya les ha confirmado que hasta mañana no podrá recolocarlos en otro avión. Son en total 190 afectados.

