Al menos cuatro vuelos cancelados en Peinador por fuertes rachas de viento

Rachas de viento que en algunos momentos rozaron los 100 km/ h acabaron por afectar seriamente al tráfico aeroportuario entre Vigo y Madrid. En las últimas horas al menos cuatro vuelos con origen o destino en el aeropuerto vigués acabaron cancelándose por el vendaval originado por la borrasca Ingrid.

Uno de los aviones llegó a salir del aeropuerto madrileño, sobre las 19.15 horas, rumbo Vigo, pero antes de iniciar la aproximación a la pista de Peinador el comandante decidió regresar al origen por el fuerte viento, según lo que anunció a los pasajeros. Entre estos se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el resto de todo el equipo que se desplazó a la feria del turismo Fitur, así como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y otros regidores y concejales de localidades del área de Vigo y del resto de la provincia.

Noticias relacionadas

Según varios pasajeros del último vuelo de Iberia cancelado, el que debía despegar a las 22.15 horas de Madrid, la companía ya les ha confirmado que hasta mañana no podrá recolocarlos en otro avión. Son en total 190 afectados.