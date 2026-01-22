Al menos cuatro vuelos cancelados en Peinador por fuertes rachas de viento
En uno de los aviones que regresó a Madrid tras abortar la aproximación al aeropuerto vigués viajaba el alcalde Abel Caballero y el resto del equipo que se desplazó a Fitur, además del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entre otros
Rachas de viento que en algunos momentos rozaron los 100 km/ h acabaron por afectar seriamente al tráfico aeroportuario entre Vigo y Madrid. En las últimas horas al menos cuatro vuelos con origen o destino en el aeropuerto vigués acabaron cancelándose por el vendaval originado por la borrasca Ingrid.
Uno de los aviones llegó a salir del aeropuerto madrileño, sobre las 19.15 horas, rumbo Vigo, pero antes de iniciar la aproximación a la pista de Peinador el comandante decidió regresar al origen por el fuerte viento, según lo que anunció a los pasajeros. Entre estos se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el resto de todo el equipo que se desplazó a la feria del turismo Fitur, así como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y otros regidores y concejales de localidades del área de Vigo y del resto de la provincia.
Según varios pasajeros del último vuelo de Iberia cancelado, el que debía despegar a las 22.15 horas de Madrid, la companía ya les ha confirmado que hasta mañana no podrá recolocarlos en otro avión. Son en total 190 afectados.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo