Condenado por acoso a una trabajadora de un supermercado de Vigo

Un hombre fue este jueves condenado a una pena de multa por acosar a una trabajadora de un supermercado vigués. La audiencia preliminar estaba señalada en la plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, si bien ya no fue necesario señalar fecha de juicio al alcanzarse un acuerdo entre las partes.

Los hechos, según refiere la Fiscalía en su escrito de acusación, ocurrieron entre noviembre de 2022 y octubre de 2024, cuando el acusado, para contactar con la mujer y a sabiendas de que ella no quería, acudía de forma constante a su lugar de trabajo «proponiéndole la realización de planes de ocio en su compañía».

Dichos acercamientos «recurrentes» continuaron pese a que la víctima fue trasladada a otro supermercado de la misma cadena ubicado en otra calle de Vigo, «a donde el acusado siguió acudiendo varias veces a la semana únicamente para realizar dichas proposiciones a la misma, insistiendo en hablar con ella, preguntando por la misma a otros empleados del centro (a los que llegó a entregar notas manuscritas para que se las entregaran) y esperándola en las inmediaciones». Llegó a solicitarle amistad en redes sociales y a enviarle un mensaje de Whatsapp.

Desasosiego y ansiedad

«Este asedio permanente provocó en la mujer un estado de desasosiego y ansiedad que condicionó sus hábitos y su vida diaria y la llevó a establecer distintos mecanismos o códigos de aviso y protección con sus allegados y compañeros así como a modificar sus rutinas laborales y personales a fin de lograr no tener contacto alguno con el acusado», concreta también el Ministerio Público, que indica en su escrito que en diciembre de 2024 se adoptó una orden de protección.

El acusado sufre un trastorno de ideas delirantes y personalidad con rasgos esquizoparanoides, motivo por el cual en su escrito provisional el fiscal ya solicitaba una eximente incompleta de alteración psíquica.