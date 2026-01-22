Brecha en el taxi vigués: Uber afirma que más de 30 taxistas se han interesado en trabajar con ellos

Terremoto en el sector del taxi de Vigo. Según Uber, más de treinta taxistas han mostrado interés para trabajar con ellos, es decir, integrarse en su aplicación y ofrecer sus servicios a través de la misma. Fuentes de la multinacional van más allá e indican ya que muchos de ellos «están en proceso de llevar a cabo los trámites para empezar a hacerlo». Este paso que habrían dado los taxistas provocaría una brecha enorme en el colectivo, que desde el primer momento se posicionó contra el gigante de las VTC al entender que es una competencia desleal al estar realizando trayectos urbanos por Vigo sin tener la necesaria autorización municipal.

Para operar a través de la plataforma de Uber, los taxistas podrían hacerlo a cambio de una comisión del 12% por cada trayecto. La oferta, además, incluiría trescientos euros adicionales por completar 25 viajes de Uber en sus primeros sesenta días en la aplicación, y otros trescientos a cada taxista que recomiende a un compañero sumarse a la aplicación, que se reciben cuando dicho compañero complete sus primeros 25 viajes. Es decir, se le han ofrecido una serie de incentivos a los taxistas para convencerlos de trabajar con Uber. Es más, la multinacional calcula que los que se sumen a ellos conseguirán el doble de ingresos que si operan solo por su cuenta con servicios en las paradas de taxi o de mano alzada.

¿Y cómo valoran todo esto desde el sector del taxi de Vigo? En primer lugar, apuntan que no tienen constancia de que ningún taxista haya decidido aceptar la oferta de Uber. Desde la Asociacion de Autopatronos trasladan que «es un intento de desinformación y de dividir al sector». La central Radio Taxi, que aglutina la gran mayoría de licencias en la ciudad, desconoce que haya conductores que hayan dado ese paso.

«Si acaba siendo así, lo pondría en conocimiento del Ayuntamiento. ¿Trabajarían con taxímetro o con la tarifa dinámica de Uber?», se pregunta Nuria Fernández, que considera que la integración de taxistas en Uber sería «vergonzante y humillante, pero allá cada uno con su conciencia», que además tiene serias dudas de que sea compatible tener una autorización municipal para conducir un taxi con estar al volante de un Uber, que sigue sin tener el permiso del Concello para realizar trayectos entre dos puntos de la ciudad.

Habrá que estar atentos a los próximos días para ver si se acaba formalizando el alta de esos taxistas en la plataforma de Uber. La multinacional, de momento, pese a ofrecer la opción de elegir un taxi en su aplicación, únicamente permite hacer trayectos mediante VTC. Desde Uber defienden además que ese 12% de comisión que les cobrarían a los taxistas por cada viaje que realicen es menos de la mitad del 25% que tiene fijada para todos los VTC que funcionan a través de su aplicación.

Los taxistas advierten que ahora mismo tienen que afrontar unos gastos enormes derivados especialmente del aumento de los precios de los seguros, llegando en algunos casos pólizas de más de 3.000 euros al año. Por eso en algunos casos llegan a estar incluso más de trece horas diarias trabajando, y el Concello además aceptó la propuesta de eliminaar el día semanal obligatorio de descanso hasta enero del próximo año.