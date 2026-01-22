El BNG exige a Caballero que rechace el acuerdo de la Fegamp con la Xunta para el SAF
Lo considera «unha tomadura de pelo»: «É gravemente prexudicial para a cidade»
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo reclama al Gobierno municipal que «rexeite o acordo atinxido entre a Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) e a Xunta sobre o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por consideralo gravemente prexudicial para a cidade e para as persoas usuarias e traballadoras deste servizo esencial».
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, indicó que el SAF, en Vigo, «ten un custe real superior aos 24 euros por hora, dos que a metade están a ser asumidos con cargo aos orzamentos municipais, malia que o Concello non é a administración competente». «Esta situación é consecuencia directa da falla dun financiamento axeitado tanto por parte da Xunta como tamén do Goberno do Estado», advirtió.
Igrexas denunció que «o acordo avalado pola FEGAMP supón un engano e unha tomadura de pelo ao limitarse a incrementar a achega da Xunta até os 16 euros por hora en 2026, 17 euros en 2027 e 18 euros en 2028». «Mesmo no mellor dos escenarios, esta contía quedaría moi lonxe do custe real do servizo, obrigando ao Concello a seguir asumindo un sobrecuste inxusto que compromete recursos públicos que poderían e deberían destinarse a outras políticas sociais», criticó.
Atención a más de 1.600 personas
El BNG recuerda que el SAF «atende actualmente a máis de 1.600 persoas en Vigo, mentres preto de 2.000 permanecen en lista de agarda, e presta o servizo a través de arredor de 600 traballadoras que padecen condicións laborais marcadas pola precariedade e os baixos salarios». «Estamos a falar da columna vertebral dun sistema público de coidados claramente insuficiente e, para moitas familias, do único recurso dispoñíbel», subrayó Igrexas.
El BNG indica que «a lei recoñece este servizo como un dereito e establece que debe estar financiado de maneira suficiente polas administracións competentes». Por eso, considera «unha grave equivocación que a Fegamp avale un acordo que normaliza un financiamento á baixa, e advirten de que sería aínda máis grave que o Goberno municipal de Vigo o aceptase calado».
La formación nacionalista avanzó que, en el próximo pleno muncipal, convocado para este lunes, «interpelará o Goberno municipal para coñecer que posición vai adoptar ante este pacto, defendendo como única resposta responsábel o seu rexeitamento e a esixencia dun financiamento xusto que cubra o 100% do custe real do SAF». «Aquí non falamos de números nun papel, falamos de coidados, de dereitos e de dignidade», finalizó Igrexas.
Alternativa do BNG
Igrexas puso en valor la «posición firme e coherente» defendida por el BNG «no seo da Fegamp, rexeitando a proposta da Xunta». Advirtió de que el acuerdo «supón consolidar un modelo de infrafinanciamento que traslada aos concellos unha responsabilidade económica que non lles corresponde e pon en risco a calidade do servizo, os dereitos das persoas usuarias e as condicións laborais das traballadoras»: «O BNG reclamou, en troca, un compromiso real da Xunta para asumir o financiamento suficiente do SAF e cumprir coas obrigas que establece a Lei de Dependencia».
La propuesta alternativa del BNG pasa por que «a Xunta aboe no inmediato aos municipios 17 euros/hora con carácter retroactivo desde xaneiro de 2025, aumente o financiamento até os 20 euros/hora neste 2026 para asumir o 100% dos custes ao final dos mandatos municipais en 2027». A su vez, Igrexas insistió en la reivindicación de que el Gobierno gallego «asuma o SAF como un instrumento de benestar social que pase a integrarse nun Sergas dos servizos sociais xestionado e financiado pola Xunta».
