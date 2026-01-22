Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
Se han visto implicados tres vehículos en una colisión por alcance en sentido Tui
Un nuevo accidente, el enésimo ya, en el túnel de A Madroa ha causado a primera hora de esta tarde retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP-9. Tres vehículos se han visto implicados en el siniestro, que consistió en una colisión por alcance mientras se dirigían en sentido Tui.
El suceso ocurrió sobre las 15.25 horas de este jueves, concretamente en el kilómetro 153,5 de la Autopista do Atlántico, según han informado a FARO fuentes oficiales. Fue necesario cortar parte del carril izquierdo en el interior del subterráneo, lo que generó un embotellamiento de coches que se extendió dos kilómetros en la vía.
El 112 Galicia recibió la alerta del accidente a través de la llamada de un particular y, aunque se desconoce si ha habido heridos, envió al lugar una ambulancia del 061.
