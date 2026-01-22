Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad tren GaliciaClases suspendidas en GaliciaVigo en FiturSirat en los OscarPrivada ModernaCelta
instagramlinkedin

Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa

Se han visto implicados tres vehículos en una colisión por alcance en sentido Tui

Imagen de la cámara de la DGT en la entrada del túnel de A Madroa.

Imagen de la cámara de la DGT en la entrada del túnel de A Madroa. / DGT

Edgar Melchor

Un nuevo accidente, el enésimo ya, en el túnel de A Madroa ha causado a primera hora de esta tarde retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP-9. Tres vehículos se han visto implicados en el siniestro, que consistió en una colisión por alcance mientras se dirigían en sentido Tui.

El suceso ocurrió sobre las 15.25 horas de este jueves, concretamente en el kilómetro 153,5 de la Autopista do Atlántico, según han informado a FARO fuentes oficiales. Fue necesario cortar parte del carril izquierdo en el interior del subterráneo, lo que generó un embotellamiento de coches que se extendió dos kilómetros en la vía.

Noticias relacionadas y más

Tráfico denso en la Autopista do Atlántico.

Tráfico denso en la Autopista do Atlántico. / A. Otero

El 112 Galicia recibió la alerta del accidente a través de la llamada de un particular y, aunque se desconoce si ha habido heridos, envió al lugar una ambulancia del 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  2. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  3. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  4. Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
  5. Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
  6. Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
  7. El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
  8. El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo

García presume del impulso de la Xunta en favor de los dependientes

Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG recorrerá el campus a partir de febrero

Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG recorrerá el campus a partir de febrero

Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa

El BNG exige a Caballero que rechace el acuerdo de la Fegamp con la Xunta para el SAF

El BNG exige a Caballero que rechace el acuerdo de la Fegamp con la Xunta para el SAF

Vigo exhibe al mundo en Fitur su potencial iluminada por su Navidad: «Es el fenómeno de turismo emergente mas importante»

Condenado por acoso a una trabajadora de un supermercado de Vigo

Intentan colarse en una casa en Vigo, los persigue un vecino en plena calle y acaban detenidos por la policía

Intentan colarse en una casa en Vigo, los persigue un vecino en plena calle y acaban detenidos por la policía

«Que tiemble Hollywood, vamos a por él»: Vigo se presenta como plató de cine para películas sobre Drake o Verne

«Que tiemble Hollywood, vamos a por él»: Vigo se presenta como plató de cine para películas sobre Drake o Verne
Tracking Pixel Contents