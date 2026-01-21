La Xunta presume en Fitur de inclusión en el Camiño da Costa

«Mágico por su belleza, por su patrimonio natural y cultural y por su gente, pero también inclusivo». Así definió el Camiño Portugués da Costa la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, en la 46.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid esta semana. La representante autonómica y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, pusieron en valor el trabajo de la asociación viguesa DisCamino, que comenzó a andar en el año 2009 para cumplir el deseo de las personas con discapacidad de peregrinar a Santiago.

Durante el acto, en el que también participaron uno de los fundadores de DisCamino, Javier Pitillas, y el integrante del colectivo David Riaño, se proyectaron imágenes de esta iniciativa. Los planes para 2026 pasan por realizar la ruta 10 veces entre mayo y septiembre. En los últimos 16 años, más de 800 personas con discapacidad peregrinaron a Compostela a bordo de bicicletas adaptadas o caminando, según informó la Xunta en un comunicado.

La delegada territorial autonómica trasladó los «espectaculares» datos del Camiño da Costa en 2025. «Nuestros visitantes quedan asombrados y la mejor prueba de que tenemos algo especial es que el 80% de los peregrinos son extranjeros, especialmente, alemanes, norteamericanos e italianos», detalló. El pasado año, según indicó, un total de 89.500 peregrinos retiraron su Compostela tras realizar el recorrido y más de 11.000 se alojaron en el albergue público Juan Manuel López Chaves, situado en la Praza do Berbés.

Ortiz recordó que el Camiño da Costa aún no está señalizado en las calles de Vigo, una ciudad que «también es Xacobeo». «Urge que el Concello señalice el trazado para que ningún caminante se pierda», apuntó. Merelles destacó la apuesta de la Xunta por la diversificación de las rutas xacobeas y subrayó que el Camiño da Costa es el que muestra el mayor índice de crecimiento y el tercero más recorrido: 16,9% del total.

El lema: «Galicia Calidade»

Fitur se celebra el Ifema (Institución Ferial de Madrid). Empezó hoy y finaliza el domingo. El expositor de Galicia, situado en el pabellón 9, se muestra con el lema «Galicia Calidade» con el objetivo de convertirse en la puerta de entrada para personas, profesionales y visitantes interesados en conocer las propuestas turísticas gallegas. La presentación de «Galicia Calidade» está prevista para el viernes a las 11.00 horas.