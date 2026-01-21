¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?

El Centro Comercial Camelias es de una de las grandes superficies de tiendas más longevas de la ciudad. En sus treinta años de historia pasaron por sus instalaciones numerosos negocios, como varias franquicias de Inditex, tiendas telefónicas, de discos, decoración o varias cafeterías, entre otros. Hoy corre otra suerte. En 2018 cerraron los de Arteixo y el 40% de su superficie quedó vacía.

Con todo, lejos de abandonarse por completo, el año pasado propuestas novedosas como una tienda de ropa vintage se atrevieron a dar el paso en su interior. Y seguirán haciéndolo otras. Así lo prevé la gerente, Sandra Rodríguez, que indica que a lo largo de este año se dará a conocer el futuro de varios espacios vacíos.

En este momento, en el interior hay dos bares, un puesto de empanadillas, la mencionada tienda vintage, tres tiendas de ropa y accesorios, un Gadis y una zapatería.

Sin embargo, está vacío el que cuenta con la ubicación más privilegiada, ubicado en la parte superior. Tiene entradas desde López Mora y desde el interior. Este espacio fue originalmente Zara, aunque también Toys R´Us y Prenatal. Y, desde esta mañana, vuelve a lucir un vinilo de la firma de Inditex.

¿Vuelve a abrir Zara en el barrio de As Travesas?

Desde la gerencia indican que no, pero que la última tienda que cerró retiró sus vinilos y quedaron expuestos los previos. La pegatina de Zara salió a luz de nuevo mostrando unas tendencias de antaño. Con todo, muchos viandantes se quedaron contrariados al ver expuesto el cartel.

Lo que sí confirma Rodríguez es que en los próximos meses se sabrá quién ocupará el local, pues se está tramitando su futuro con la nueva marca que estará presente.