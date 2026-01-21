Vuelven las visitas teatralizadas al cementerio de Pereiró: estas son las fechas

Las visitas guiadas teatralizadas al cementerio de Pereiró se ponen de nuevo en marcha a partir del 23 de enero y se celebrarán hasta el 12 de febrero, con dos recorridos diarios. La actividad no se celebrará el lunes 2 de febrero y requiere inscripción previa en el Concello. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció la recuperación de esta iniciativa divulgativa centrada en uno de los espacios con mayor carga histórica de la ciudad.

«Es una actividad gratuita para divulgar el valor histórico, el valor cultural y el valor arquitectónico del cementerio de Pereiró», subrayó el regidor. Añadió que es un recinto que permite analizar la evolución de Vigo desde su creación hasta la actualidad a través de sus sepulturas y de las personas que allí reposan.

Las visitas se desarrollan en formato teatralizado, con actores que van explicando el significado del espacio, su composición y su relación con la historia urbana. «Van a ir contando cómo es el cementerio, en qué consiste y cuál es la historia de la ciudad vista a través de todo lo que significa el cementerio de Pereiró», explicó el alcalde, que animó a la ciudadanía a participar en esta iniciativa: «Merece la pena apuntarse y visitar esta exposición y esta forma de conocer la ciudad».