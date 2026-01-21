Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo

Un estudio técnico sobre el autobús urbano encargado por el gobierno municipal en noviembre de 2023 detalla numerosas cuestiones sobre rutas, perfiles y destinos. En el informe final, los vigueses han dejado claro cuáles son los puntos a mejorar para utilizar más el transporte público a través de una fase de encuestas y en ese apartado, las mascotas no son ni mucho menos una de las preferencias de los usuarios.

La mejora más solicitada fue aumentar la frecuencia de los autobuses, con un 28,12% de los encuestados destacando esta necesidad. Reducir la impuntualidad también fue una preocupación importante, mencionada por el 16,39% de los participantes. Estos porcentajes contrastan con el de los viajeros que han apuntado como necesario el acceso de mascotas a los autobuses, algo no llegó ni a una de cada cien consultas: tan solo fue mencionado por un 0,75% de los encuestados.

Resto de preferencias

Otras mejoras sugeridas pasan por mejorar la flota de autobuses, haciendo que sean más cómodos, accesibles y con mejores servicios, algo que mencionaron el 10,08% de los particiapantes. El 7,82% de los encuestados indicó no saber qué cambios serían necesarios, y un 7,37% abogó por tener paradas más cercanas a su lugar de origen o destino. Reducir los tiempos de viaje fue importante para un 6,02% de los encuestados, mientras que un 4,36% mencionó otros cambios como, por ejemplo: mayor estabilidad ante las huelgas, mayor cantidad de plazas en los autobuses y mejor trato a los/as usuarios/as. Añadir o modificar rutas fue sugerido por un 3,01% de los encuestados, y un 2,26% opinó que las tarifas más económicas incentivarían el uso del transporte público. Un 1,65% indicó que horarios más amplios, cubriendo más horas del día, serían beneficiosos, y un 1,35% sugirió mejorar la información al usuario (aplicaciones, paneles, mapas, etc.).

Qué dice la normativa sobre mascotas en un Vitrasa

El Reglamento de Transporte Urbano de Vigo permite perros de asistencia (guía, servicio, apoyo emocional) libremente, identificados y con su distintivo, mientras que otros animales domésticos pequeños deben viajar en un transportín cerrado que quepa en regazo o entre los pies, sin ocupar asientos ni molestar. No se permiten animales grandes sin transportín, agresivos o que supongan un riesgo para la seguridad o higiene. Hace 14 años y con el estreno del primer parque canino en Vigo, el de A Pontenova, en Castrelos, Vitrasa había fletado un 'Perrobús' a modo de prueba. Se trató de una línea exclusiva para vecinos con peludos que partía de Praza do Rei, paraba en Praza América y acababa su trayecto en el estrenado destino. Finalmente, la iniciativa no prosperaría.