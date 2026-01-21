El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid

El fuerte temporal en Galicia con rachas de hasta 140 km/h y cuya virulencia irá en aumento e incluso traerá nieve a cotas bajas, ha provocado los primeros problemas con un avión en el aeropuerto de Vigo pasadas las doce del mediodía. La aeronave no pudo aterrizar ni en Vigo, ni tampoco en Santiago, y ha tenido que poner rumbo de nuevo al punto de partida: Madrid.

Los afectados son los pasajeros del vuelo e Iberia IB0467 procedente de la capital y que debía tomar tierra en el aeropuerto de Vigo a las 12.50 horas. Pero las fuertes rachas de viento en Vigo (más de 50 km/h), unido a la baja visibilidad, obligó a la tripulación a frustrar el aterrizaje en Peinador.

El avión Madrid - Vigo de Iberia frustró el aterrizaje tanto en Peinador como en Lavacolla. / FlightRadar

El avión, un Airbus 320N con capacidad para 180 viajeros cambió el rumbo hacia el aeropuerto de Santiago, pero allí, tras un primer intento, tampoco pudo aterrizar, con lo que se vio obligado a regresar hacia Madrid, aeropuerto del que habían partido. A estas horas (14.00 h.), la nave continúa en dirección hacia Barajas.

Entre los aviones que tienen previsto aterrizar esta tarde en el aeropuerto de Vigo y que podrían tener también problemas con el temporal está el del Lille, que mañana se enfrenta al Celta en Europa League. Su avión, operado por la aerolínea Volotea, tiene previsto aterrizar en Peinador a las 18.00 horas.

El imprevisto con el avión de Iberia que no ha podido tomar tierra en Galicia, afectará también a los viajeros que debían tomar ese avión en Peinador hacia Madrid a las 13.30 horas y cuyos viajeros tendrán que esperar a otra nave o podrían ser reubicados en otros aviones del día. En cualquier caso, acumulando importantes retrasos.

Según informaron los controladores aéreos a través de su cuenta oficial de la red X, estos desvíos se han producido por el viento racheado y cruzado que, por momentos, se está registrando en varios aeropuertos de España, entre ellos los de Galicia. Unas fuertes rachas que impiden a las tripulaciones estabilizar el avión para tomar tierra con seguridad, lo que les lleva a cambiar el rumbo, en este caso hacia Madrid.

De Valencia a Santiago y Madrid

El avión de Ryanair entre Valencia y Santiago que se desvió a Madrid al no poder tomar tierra en Lavacolla. / FlightRadar

Antes del avión Madrid-Vigo de Iberia que tuvo que regresar a Barajas, otra nave, en este caso de Ryanair entre Valencia y Santiago, tuvo que poner rumbo también a la capital cuando llegó a Lavacolla y el fuerte viento le impidió tomar tierra pese a haber realizado varios intentos.