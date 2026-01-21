La venta de flores se expande a gasolineras, supermercados y fruterías: «Es una amenaza contra nuestra profesión»

Ser florista es caro, no todo el mundo se lo puede permitir. Hay una FP Básica de Agro-jardinería y Composiciones Florales en Ponteareas, pero excepto ese caso hay que pagar por los estudios. Uno de sus resultados es trabajar en una tienda de flores, un oficio que se está viendo perjudicado en la ciudad por la venta del género en nuevos lugares. Gasolineras, supermercados, estancos, fruterías... Ya es posible comprar ramos preparados a bajo coste en diversas superficies más inusuales.

Las floristerías de Vigo se muestran afectadas por esta nueva realidad, les resta negocio y cada vez tienen menos. Según indican varias, este tipo de flores preparadas proceden de una empresa que las comercializa a bajo coste y no sufre grandes pérdidas sin no se llegan a vender. Pero el caso es que se venden. Aunque todavía no es motivo de grandes pérdidas, sí que se sienten amenazadas por la diversificación del mercado.

Desde La Bohème, en la calle Barcelona, lamentan que ya no se valora la calidad, se prima regalar un producto que en principio luzca bien aunque dure poco. «Por estas cosas se está perdiendo la profesión. Ahora todo funciona a modo bazar. Ya no hay gente profesionalizada en las cosas. Es como si nosotros regalásemos frutas, ¿qué le parecería a las fruterías?», cuestiona su propietaria, Zoila Martínez.

Ella cree firmemente en hacer las cosas bien, en prepararse y dar un buen servicio. Su abuela tuvo un puesto de flores junto al Alcampo de Coia y sus tías y primas continuaron con el legado. Ella lo hizo en Francia durante diez años, donde asegura que hay mucha más cultura de regalar flores.

Además de la debacle de la profesión, Martínez advierte sobre cómo es el mercado que genera este tipo de empresa. «Montan expositores con flores y permiten que los comerciantes se lleven un porcentaje de la ganancia. No les importa que haya ramos que se vayan a tirar porque no les duele la pérdida. No gastan en el alquiler de un local», explica.

En otra floristería, Marta Flores y Plantas, en las inmediaciones de la plaza Elíptica, creen que también influyen mucho las redes sociales y cada vez hay más personas que se dedican a cultivar y vender como negocio secundario, sin ser realmente su fuente principal de ingresos. Se anuncian de esa forma y venden online.

La propietaria, Marta Fernández, dice que no todo vale: «La gente que va a comprar flores llega al sitio y lo ve todo bonito, nadie sabe el trabajo que tiene detrás ni las horas que se echan». En Floristería Mimos creen que, por el momento, será dañino para aquellas que tengan una de las nuevas expenderías cerca: «Estas ventas ya llevan tiempo proliferando y no tiene pinta de que sea algo que se vaya a poder solucionar», apuntan.

6 euros la rosa

Algunas flores, como la rosa, son un artículo de lujo. Lo dicen los profesionales del sector. Para este San Valentín el precio por unidad partirá de los seis euros, más si se pide preparada. Es alrededor del doble que hace una década. «Inevitablemente influye el IVA. Se había reducido al 10% y en 2025 volvió a estar al 21%», recuerda Zoila Martínez. Antes de 2012 las flores y plantas ornamentales tributaban al 8%, después de ese año al 21% y en 2015 bajó de nuevo al 10%. Sin embargo, ahora solo las que se consideran plantas vivas continúan con el IVA más bajo.

San Valentín es una de las fechas señaladas para estos negocios, aunque algunos aseguran que venden más el Día de la Madre. Con las ganancias de estas fechas pueden seguir existiendo el resto del año.

El hábito de llevar flores al cementerio también experimenta sus propios cambios, creen que las generaciones más jóvenes llevan menos y en menor cantidad.