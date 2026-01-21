Los vecinos de la Privada Moderna insisten: no se mudarán por las obras

Continúa la lucha de los vecinos de la Privada Moderna para que su casera, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), retome la rehabilitación integral de 41 viviendas repartidas en nueve edificaciones: las siete de esta calle próxima al cruce de Llorones y dos de San Roque (105 y 107), que serán destinadas a arrendamiento asequible. Los inquilinos, con contratos de alquiler de renta antigua, lograron que la justicia, con una sentencia firme, obligase a esta entidad, participada por el Estado, a arreglar desperfectos de sus pisos —algunos, de carácter urgente—, que sufren desde hace años. Obtuvo la licencia del Concello a finales de octubre de 2024, pero, desde hace unos nueve meses, no se ve actividad de obra en la zona.

Avanzan los vecinos que la situación, en manos de abogados, les obliga a pedir la ejecución de la sentencia. La intención es informar primero al Concello y, en caso de resultar en vano, acudir a la justicia nuevamente. Los inquilinos celebraron el comienzo de los trabajos a finales del pasado mes de marzo, tras una década de lucha. A mediados de mayo, dejaron de visitarles los obreros. En verano, la Sareb informó a través de una nota de prensa que se habían detectado graves deficiencias estructurales en los edificios que se deben reformar, las cuales obligan a que la promoción esté deshabitada para su remodelación por cuestiones de seguridad. Así explica la entidad el freno a los trabajos. Los vecinos creen que su intención es echarlos para no volver y modificar el proyecto.

En verano, la Sareb ofreció formalmente a los inquilinos el realojo a un edificio de la calle Aragón -esquina con Bailén, cerca del centro comercial Travesía- «de manera definitiva, manteniendo régimen y condiciones». Fue un palo para ellos, a los que el también conocido como banco malo les prometió tiempo atrás permanecer en la promoción mientras se realizaban las obras. Se negaron. A finales de diciembre, les llegó una nueva carta en la que la casera les ofrece la posibilidad de realojarse «de manera temporal, mientras se realizan las obras», ya no definitiva, en Aragón, manteniendo igualmente «régimen y condiciones» y «siendo por cuenta de la Sareb los gastos asociados al traslado a la nueva vivienda». Ellos siguen en su posición: no se mueven.

«Es viable» permanecer

Defienden que «es viable, ya que así se había comunicado inicialmente, el realojo temporal en la propia urbanización» en la que residen. «Toda vez que la obra a realizar se va a hacer por tramos, una vez se finalice el primer tramo, podrían instalarse ahí todos los vecinos hasta que se finalicen las obras a ejecutar en las viviendas en las que residen. Todo ello teniendo en cuenta la avanzada edad de la mayoría de los vecinos que residen en las viviendas a rehabilitar y el perjuicio que supone para ellos el traslado a las viviendas ofrecidas en Aragón», explican los inquilinos, con alquileres de renta antigua, es decir, a precios muy bajos. Lamentan que no se informa sobre plazos ni se hace referencia a posibles gastos que generen los pisos de Aragón.

La Sareb asegura a FARO que su interés es «realizar la obra lo antes posible». «Por ello, para no perder tiempo, en estos meses, la compañía ha elaborado un nuevo proyecto acorde con la situación real del activo. Esto implicará una inversión superior a la inicialmente prevista, pero está dispuesta a asumirla. Lo importante es preservar las medidas de seguridad y por ello, no pueden residir allí personas mientras se hacen las obras. Estos edificios, al igual que el de la calle Aragón, forman parte de las viviendas que Sareb está transfiriendo a la nueva empresa pública de vivienda Casa 47 para alquiler asequible», precisan desde la entidad.