Uber abre la puerta a los taxistas de Vigo a operar en su plataforma a cambio de una comisión del 12% por trayecto

Uber mantiene la mano tendida a los taxistas de Vigo para que se sumen a su plataforma, esto es, su aplicación móvil en la que se pueden contratar los trayectos. Según un portavoz de la multinacional, la oferta que se les ha trasladado es la misma que en el resto de grandes ciudades de España: estar presentes en esa plataforma a cambio de una comisión del 12% por trayecto.

Es decir, los taxistas deberían pagar a la multinacional ese porcentaje por cada servicio que realicen a través de la app que utilizan los VTC. Uber defiende que esta alianza generaría a los taxistas el doble de ingresos que si operan solo por su cuenta esperando en las paradas a que la central les avise y con los servicios de mano alzada al aumentar considerablemente el número de viajes diarios.

Pero, al menos de momento, la oferta se queda ahí. Ese 12% por trayecto es la misma propuesta que ya funciona en Barcelona o Madrid, por lo que no hay por tanto ninguna oferta o incentivo alguno para que los taxistas de Vigo se sumen a la plataforma de Uber. Pero más allá de eso, lo cierto es que ninguno de ellos ha aceptado la oferta de Uber para ofrecer servicios también a través de su aplicación.

En primer lugar, porque el colectivo defiende que económicamente no les compensa porque no perderían solo ese 12% de comisión por trayecto, sino que sumando los impuestos ese porcentaje subiría al 25%. «De cada cien euros se nos van 25. No es serio», clama un taxista.

El sector defiende que ahora mismo tienen unos gastos enormes derivados especialmente del aumento de los precios de los seguros, llegando en algunos casos pólizas de más de 3.000 euros al año. Por eso en algunos casos llegan a estar incluso más de trece horas diarias trabajando, como apuntaba hace unos días a FARO la presidenta de Radio Taxi, Nuria Fernández.

A estos gastos se añade el elevado precio de las licencias, cuyo coste es muy variable y puede oscilar entre los 70.000 y superar los 100.000 euros, una inversión que solo se amortiza tras muchas horas de trabajo al volante.

Desde la Asociación de Autopatronos del Taxi subrayan que esta carga laboral recae fundamentalmente en los profesionales autónomos. «Los asalariados se rigen por su propio convenio, que fija tanto la jornada como los descansos», explica su presidente, Emilio Mosquera, quien señala que en su caso suele trabajar alrededor de doce horas diarias.

Pero más allá de que las cuentas no les den, los taxistas rechazan en bloque sumarse a la plataforma de Uber al entender que la multinacional de VTC supone actualmente una competencia desleal en Vigo. Hay que recordar que desembarcaron en junio del año pasado en la ciudad pese a que no contaban con la autorización necesaria del Concello para realizar traslados urbanos de pasajeros, y siguen sin tenerla.

Solo pueden llevar gente entre Vigo y otros municipios, pero nunca entre dos puntos de la propia ciudad, aunque lo cierto es que sí que lo hacen, y eso es lo que provoca la indignación de los taxistas, que denuncian además que los Uber incluso utilizan paradas estratégicas como las de las estaciones de tren y bus y la del aeropuerto de Peinador para captar pasajeros.

Tal y como informó FARO, Uber ofrece a través de su aplicación elegir la opción de que los usuarios escojan un taxi pese a que ninguno se ha sumado a la plataforma. En el último paso, la aplicación alega que debido a la elevada demanda la única opción posible es un VTC.