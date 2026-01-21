Souvenirs de Vigo hacia 55 rincones del planeta

Vigo se ha convertido en un destino de moda capaz de exportar sus souvenirs a más de medio centenar de países. Así lo reflejan los datos divulgados por el INE en su estadística experimental, reflejando hasta 55 procedencias diferentes de los visitantes extranjeros a lo largo de 2025.

Como es lógico, la gran mayoría de turistas que llegan desde otros países son de algún rincón de Europa (el 83,1% del total), aunque es Portugal, a tiro de piedra de Vigo, el país que aporta más visitantes a las cifras turísticas de la ciudad. Según el INE, más de 64.000 lusos se plantaron en Vigo en los diez primeros meses del año pasado, lo que representa uno de cada cuatro visitantes foráneos.

Destacan también los datos de Francia, con cerca de 33.700 turistas contabilizados, un 13% de la cifra global, mientras que están en un nivel similar, representando casi el 8%, Alemania y Países Bajos.

A continuación, en el listado aparece el primer país que no está en el viejo continente, Estados Unidos, que con 15.376 visitantes aporta ya un 5,7% del turismo extranjero, liderando los datos de los países de América, que en su conjunto representan un 12,5%, destacando lugares como Brasil, México, Colombia o Argentina.

Vigo ha conseguido echar las redes en todos los continentes, aunque con un peso menor en el caso de Asia, África y Oceanía. Desde el continente asiático llegaron el año pasado hasta octubre casi 8.000 personas, con Filipinas o China aportando cada una 2.000 personas.

Mientras, África fue el punto de partida de casi 3.000 turistas, la gran mayoría de Marruecos y Senegal. Oceanía, por su parte, representa apenas el 0,3% con 671 visitantes.